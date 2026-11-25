Một thách thức quan trọng là việc điều chỉnh các phương pháp xây dựng dân dụng cho phù hợp với yêu cầu thời chiến, khi tốc độ trở nên cực kỳ quan trọng. Ảnh: Xinhua.

Huy động kỹ sư xây cầu vào lực lượng sửa chữa sân bay quân sự

Theo tờ PLA Daily của quân đội Trung Quốc, chính quyền thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Tây Nam nước này, đã thành lập một đại đội dân quân chuyên trách, tập hợp các công nhân và kỹ sư ngành đường bộ, cầu đường thuộc một doanh nghiệp lớn chưa được nêu tên. Công ty này từng tham gia xây dựng cầu Hẻm núi lớn Hoa Giang (Huajiang Grand Canyon Bridge) – cây cầu cao nhất thế giới.

Cây cầu dài 2,9 km, nằm ở độ cao 625 m so với đáy hẻm núi. Những kỹ sư từng tham gia công trình này hiện được huy động để chuẩn bị cho nhiệm vụ sửa chữa cơ sở hạ tầng hàng không trong trường hợp chiến tranh.

Theo các nhà phân tích, Trung Quốc đang xây dựng những đơn vị chuyên trách ngay trong thời bình nhằm bảo đảm nguồn nhân lực dân sự được tổ chức, huấn luyện và sẵn sàng triển khai trước khi một cuộc xung đột tiềm tàng nổ ra. Cách tiếp cận này giúp Bắc Kinh tránh phải phụ thuộc hoàn toàn vào việc trưng dụng nhân lực và thiết bị khẩn cấp sau khi chiến sự bắt đầu.

Việc Trung Quốc sử dụng nguồn lực dân sự cho mục đích quốc phòng không phải điều mới. Tuy nhiên, một nghiên cứu năm 2025 của Cục Nghiên cứu châu Á Quốc gia (NBR), có trụ sở tại Mỹ, cho thấy hệ thống huy động nguồn lực của nước này đã chú trọng hơn đến công tác chuẩn bị thời chiến kể từ năm 2015.

Các kế hoạch này bao trùm nhiều lĩnh vực, từ xây dựng, đường sắt đến vận tải biển thương mại. Theo Luật Huy động Quốc phòng Quốc gia Trung Quốc, được sửa đổi hồi tháng 8, các tổ chức hoạt động trong những lĩnh vực then chốt phải thành lập và huấn luyện các đội hỗ trợ chuyên trách ngay từ thời bình.

Những nỗ lực này đặc biệt quan trọng đối với Không quân Trung Quốc.

Một báo cáo năm 2023 của Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASI) thuộc Không quân Mỹ nhận định rằng sau Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã kết luận các sân bay quân sự của nước này nhiều khả năng sẽ trở thành mục tiêu tấn công ngay từ giai đoạn đầu nếu xảy ra xung đột với Mỹ.

Theo CASI, khả năng nhanh chóng khôi phục hoạt động hàng không có thể gây khó khăn cho nỗ lực giành ưu thế trên không của Mỹ, đồng thời buộc Washington phải điều chuyển nguồn lực khỏi các chiến dịch khác.

Michael Bosack, Giám đốc Viện Chính sách Parley, nhấn mạnh khả năng bảo vệ và sửa chữa sân bay có ý nghĩa “sống còn trong cuộc chiến giành ưu thế trên không”.

Ông giải thích, đường băng bị hư hại không chỉ khiến máy bay không thể thực hiện nhiệm vụ mà còn buộc chúng phải nằm lại trên mặt đất, trở thành “mục tiêu tập trung” cho các đợt không kích hoặc tấn công tên lửa tiếp theo.

“Nếu không có nhà chứa máy bay kiên cố, việc tấn công chúng chẳng khác nào bắn cá trong thùng”, Bosack nhận định.

Một buổi lễ vào tháng 1 năm ngoái đánh dấu việc hoàn thành phần cấu trúc chính của cầu Hoa Giang ở tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.

Luyện tập sửa đường băng dưới sự giám sát của quân đội

PLA có các đơn vị chuyên trách sửa chữa sân bay của riêng mình, nhưng lực lượng này cũng dựa vào kỹ sư và thiết bị từ khu vực dân sự.

Theo Bosack, số lượng các đơn vị công binh có khả năng phản ứng nhanh thường không nhiều, trong khi nhu cầu sử dụng lại rất lớn. Việc bố trí sẵn nhân sự dân sự được chỉ định tham gia nhiệm vụ sẽ tạo thêm phương án dự phòng, giúp quân đội lấp đầy những khoảng trống năng lực quan trọng.

Báo cáo của PLA Daily cho biết các đơn vị dân quân sửa chữa hiện có tại quận Nam Minh, thành phố Quý Dương, không đủ khả năng xử lý những hư hại nghiêm trọng trên đường băng hoặc tình trạng gián đoạn lớn đối với mạng lưới đường bộ.

Để khắc phục hạn chế này, từ năm 2022, chính quyền địa phương bắt đầu tuyển dụng lao động có tay nghề trong lĩnh vực hạ tầng giao thông. Họ tận dụng chuyên môn của một doanh nghiệp xây dựng từng tham gia thi công 28 cây cầu nằm trong danh sách 100 cây cầu cao nhất thế giới.

Thách thức lớn đối với lực lượng mới là điều chỉnh quy trình và phương pháp xây dựng dân dụng để đáp ứng yêu cầu thời chiến, trong đó tốc độ sửa chữa đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Kể từ khi được thành lập, đại đội dân quân này đã nhiều lần huấn luyện cùng các đơn vị quân đội chính quy. Nội dung diễn tập bao gồm khảo sát tình trạng đường băng, dọn dẹp đống đổ nát và đổ bê tông khẩn cấp. Các đơn vị quân đội trực tiếp đặt ra thời hạn hoàn thành cũng như tiêu chuẩn kỹ thuật đối với từng hạng mục sửa chữa.

Doanh nghiệp xây dựng chịu trách nhiệm lưu trữ máy móc hạng nặng và vật liệu cần thiết, trong khi chính quyền quân sự và dân sự cùng quản lý, điều phối nguồn lực để sử dụng cả trong thời bình lẫn thời chiến.

Timothy Heath, nhà sáng lập công ty tư vấn Perceptum có trụ sở tại Mỹ và chuyên gia nghiên cứu quân đội Trung Quốc, cho rằng việc tổ chức và huấn luyện nhân lực dân sự từ thời bình sẽ giúp quá trình huy động khi chiến tranh xảy ra “hiệu quả hơn và ít hỗn loạn hơn”.

“Chiến tranh vốn dĩ luôn hỗn loạn”, Heath nói, đồng thời cho rằng công tác chuẩn bị và huấn luyện trước xung đột có thể cải thiện khả năng thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan chính phủ và lực lượng quân sự khi phải hoạt động dưới áp lực thời chiến.

Sáng kiến tại Quý Châu không phải trường hợp duy nhất. Các đơn vị dân quân có nhiệm vụ sửa chữa sân bay cũng đã được thành lập và huấn luyện tại tỉnh Sơn Đông vào năm 2018, tỉnh Giang Tô năm 2024 và thành phố Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên giáp Quý Châu, hồi tháng 4 năm nay.

Nghiên cứu của CASI cho biết các thỏa thuận giữa quân đội và tổ chức dân sự quy định rõ trách nhiệm của từng bên, trong một số trường hợp còn xác định cả thời gian phản ứng khẩn cấp. Hoạt động hỗ trợ sân bay quân sự của khu vực dân sự không chỉ giới hạn ở sửa chữa đường băng mà còn bao gồm hỗ trợ y tế, kiểm soát không lưu và cung ứng nhiên liệu.

Cây cầu Hoa Giang nằm ở độ cao 625 mét phía trên một hẻm núi ở Quý Châu. Ảnh: Xinhua.

Trung Quốc thử nghiệm drone và robot để khôi phục sân bay

Bên cạnh việc huy động nhân lực, PLA cũng đang tìm cách đẩy nhanh quá trình khôi phục sân bay bằng các hệ thống không người lái.

Hồi tháng 10, tờ Science and Technology Daily của Trung Quốc đưa tin một đơn vị không quân hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam đã tổ chức diễn tập phối hợp quân sự - dân sự, mô phỏng tình huống sau một cuộc không kích.

Trong cuộc diễn tập, máy bay không người lái (drone) được sử dụng để lập bản đồ những khu vực đường băng bị hư hại. Trong khi đó, các robot bốn chân sử dụng tia laser để xử lý vật liệu nổ chưa phát nổ, còn phương tiện mặt đất không người lái đảm nhiệm việc loại bỏ những vật liệu nổ nguy hiểm trước khi đội sửa chữa tiến vào khu vực.

Bắc Kinh cũng nghiên cứu khả năng sử dụng sân bay dân dụng và đường cao tốc làm phương án thay thế trong trường hợp đường băng quân sự bị phá hủy và không thể khôi phục nhanh chóng.

Trung Quốc đã tiến hành các cuộc diễn tập hạ cánh trên đường cao tốc từ năm 1989. Tuy nhiên, một bài viết đăng trên PLA Daily năm 2024 lưu ý rằng chỉ có một số ít tuyến đường cao tốc đủ khả năng chịu được tác động từ việc máy bay chiến đấu hiện đại hạ cánh.

“Ngay khi đường băng bị hư hại, máy bay chiến đấu không thể cất cánh hoặc hạ cánh, còn nguồn tiếp tế cũng không thể đi qua. Mỗi phút chậm trễ đều làm gia tăng rủi ro”, PLA Daily dẫn lời một chỉ huy diễn tập trong phần đánh giá sau huấn luyện.

Heath cho rằng thời gian sửa chữa sẽ phụ thuộc vào mức độ hư hại, nhưng với quy trình huấn luyện và vật liệu phù hợp, đường băng có thể được khôi phục trong vài giờ.

Trong khi đó, Bosack nhấn mạnh tốc độ khôi phục còn phụ thuộc vào “bản chất của hư hại và yêu cầu đối với loại máy bay cần hoạt động”.

Dù vậy, các cuộc diễn tập trong thời bình chưa chắc phản ánh đầy đủ điều kiện thực tế khi chiến tranh nổ ra. Nghiên cứu của CASI chỉ ra rằng một số cuộc diễn tập bắt đầu trong tình huống công nhân và thiết bị đã có mặt sẵn tại hiện trường, thay vì kiểm tra khả năng huy động họ nhanh đến mức nào từ các địa điểm khác.

Heath cũng cảnh báo các chuyên gia dân sự có thể trở thành thương vong trong giao tranh, khiến nguồn nhân lực có tay nghề cao ngày càng khan hiếm.

Bất chấp những hạn chế đó, Bosack cho rằng giá trị lớn nhất của việc bổ sung nhân lực dân sự cho các đơn vị công binh quân đội nằm ở khả năng duy trì hoạt động trong những cuộc xung đột kéo dài hơn 30 ngày.

“Họ sẽ không đóng góp được nhiều trong một cuộc khủng hoảng hoặc tình huống bất ngờ diễn biến nhanh, nhưng chắc chắn có thể phát huy vai trò trong một cuộc chiến tranh toàn diện”, ông nói.

Theo SCMP