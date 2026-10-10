Trung Quốc: Hợp Phì tạo ấn tượng với những 'bức tường valy' tại ga tàu điện ngầm

Từ “bức tường valy”…

“Bức tường hành lý tin cậy” như cách ví von của du khách chính là những chiếc valy được hành khách - trong đó có không ít sinh viên, công nhân viên chức, người lao động - ký gửi ngay tại ga tàu trong kỳ nghỉ lễ để giúp hành trình tiếp theo có thể thoải mái hơn. Đánh giá đây thuộc dạng hành lý cồng kềnh, khá bất tiện trong quá trình di chuyển, Ban quản lý một số ga tàu điện ngầm ở TP. Hợp Phì đã đưa “dịch vụ tự giữ hành lý” vào thực hiện thông qua việc thành lập tổ giám sát, sau khi nhắc nhở hành khách nên mang theo những tài sản giá trị bên mình, các tình nguyện viên sẽ sắp xếp valy, balô, túi xách lớn, nhỏ… một cách ngay ngắn để bảo đảm việc di chuyển diễn ra thuận lợi; đồng thời sử dụng cơ chế xác minh thông qua vòng đeo tay có số để ngăn ngừa hành lý thất lạc, với camera theo dõi mọi lúc, mọi nơi… Qua đó càng củng cố niềm tin mà du khách dành cho Hợp Phì.

Những "bức tường valy" ấn tượng ở TP.Hợp Phì

Trước sáng kiến trên, nhiều cư dân mạng đã bình luận “Hợp Phì ngày càng cải thiện tốt hơn trong mắt du khách”, qua đó góp phần kích cầu du lịch cho địa phương. Về phần mình, chính quyền TP. Hợp Phì cũng muốn nhắn nhủ đến du khách rằng “Bạn có thể đến đây với tâm trạng thoải mái, vui vẻ nhất. Hợp Phì luôn chào đón bạn!”, đi kèm theo đó là lời nhắc nhở: Vui chơi nhưng luôn phải nhớ giữ an toàn và cần mang theo những vật dụng có giá trị bên mình, không cất trong hành lý gửi lại. Trường hợp khẩn cấp xin gọi đường dây nóng hoặc tìm sự trợ giúp từ các nhân viên nhà ga hoặc tình nguyện viên gần đó.

Việc du khách sẵn lòng để lại hành lý ở một góc sân ga là minh chứng cho sự an toàn và thân thiện của thành phố này. “Bức tường valy” ở nhiều nơi dù không có vòng đeo tay đánh số để tiện ghi nhớ, nhưng với nhiều hành khách chỉ đơn giản thấy người khác để hành lý ở đó, họ mặc nhiên làm theo với sự tin tưởng tuyệt đối, nhất là khi có những tình nguyện viên và lực lượng cảnh sát ga tàu điện ngầm thường xuyên nhắc nhở khách tránh đặt hành lý ở những “điểm mù” của camera để bảo đảm an toàn.

Càng đáng trân trọng hơn là giữa lúc các thành phố lớn vẫn đang cạnh tranh nhau về các công trình kiến ​​trúc cùng cách tiếp thị du lịch văn hóa sáng tạo, Hợp Phì lại trở thành điểm sáng của tỉnh An Huy nói riêng và toàn Trung Quốc nói chung khi giải quyết được vấn đề cụ thể, nan giải một cách tinh tế mà du khách thường gặp phải khi khó thể cuốc bộ hàng dặm dài với chiếc valy kè kè bên mình. Ý nghĩa sâu sắc nằm ở chỗ dịch vụ này giúp thiết lập sợi dây gắn kết giữa thành phố và du khách, nơi không chỉ cố gắng “rút hầu bao” từ họ mà đang cố gắng tìm giải pháp để người từ phương xa đến Hợp Phì có thể vượt qua khó khăn ban đầu một cách thiết thực, bắt đầu từ “bức tường valy” đơn giản.

… Đến “quầy hàng tự phục vụ”

Trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh dài ngày, Hợp Phì tiếp tục thu hút du khách thông qua “quầy hàng tự phục vụ” trong khu vực ga tàu điện ngầm ở thành phố này. Theo đó, các món ăn vặt, hoa quả và phụ kiện cần thiết được bài trí gọn gàng với giá cả đính kèm rõ ràng, cùng mã QR thanh toán đặt cạnh bên.

Quầy hàng tự phục vụ ở ga, thử thách lòng trung thực của người mua

Điều đáng nói là khu vực này không có người bán hàng, tất cả đều tự phục vụ, khách có thể chọn món mình cần, quét mã trước khi lấy. Trải nghiệm mua sắm này đã khẳng định niềm tin về sự trung thực, vì khi không có ai quan sát thì hành vi tự giác mới thể hiện rõ nhất.