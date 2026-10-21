Trung Quốc hồi sinh nghệ thuật múa rối bóng

Kết tinh giá trị nghệ thuật trình diễn dân gian và bản sắc văn hóa địa phương, nghệ nhân Từ Tử Lâm đang góp phần hồi sinh nghệ thuật múa rối bóng truyền thống Trung Quốc. Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, những con rối chuyển động linh hoạt trên màn chiếu, tái hiện sinh động các câu chuyện dân gian và phong tục địa phương.

Trung Quốc đang nỗ lực gìn giữ và phát huy nghệ thuật múa rối bóng truyền thống. Ảnh: AI

Sự kết hợp giữa ánh sáng, bóng tối, âm nhạc, lời ca và nghệ thuật điều khiển con rối tạo nên sức hấp dẫn riêng cho múa rối bóng Lăng Nguyên, loại hình nghệ thuật được lưu truyền qua nhiều thế hệ tại Trung Quốc.

Không chỉ là hình thức giải trí dân gian, múa rối bóng Lăng Nguyên còn lưu giữ ký ức cộng đồng, phản ánh đời sống, quan niệm và phong tục của người dân địa phương. Giá trị của loại hình nghệ thuật này nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa tạo hình con rối, kỹ thuật điều khiển, diễn xuất và nghệ thuật thanh nhạc.

Mỗi buổi diễn vừa đòi hỏi sự khéo léo của nghệ nhân, vừa thể hiện khả năng kể chuyện và truyền tải cảm xúc thông qua những hình tượng trên màn chiếu. Việc được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia khẳng định ý nghĩa của loại hình nghệ thuật này trong việc bảo tồn di sản dân gian và bản sắc văn hóa truyền thống.

Sinh năm 1964 trong một gia đình có truyền thống gắn bó lâu đời với nghề múa rối bóng, Từ Tử Lâm đã dành hơn 40 năm theo đuổi loại hình nghệ thuật này. Với kinh nghiệm và kỹ năng biểu diễn, ông trở thành nghệ nhân kế thừa tiêu biểu, có ảnh hưởng trong giới nghề. Nhiều đoạn hát do ông thể hiện còn được sử dụng làm mẫu giảng dạy, góp phần lưu giữ những kỹ thuật biểu diễn đặc sắc.

Không chỉ chú trọng bảo tồn kỹ thuật, Từ Tử Lâm còn tìm cách mở rộng sức lan tỏa của múa rối bóng trong đời sống đương đại. Ông thành lập đoàn biểu diễn riêng, đưa các chương trình chất lượng đến với cộng đồng. Trong nhiều năm, ông cùng các nghệ sĩ đã thực hiện hơn 4.000 buổi diễn tại Liêu Ninh và các tỉnh lân cận.

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, việc đào tạo thế hệ kế cận cũng được nghệ nhân đặc biệt quan tâm. Thông qua hướng dẫn trực tiếp, ông truyền dạy kỹ thuật điều khiển con rối, phối hợp động tác và nghệ thuật thể hiện giọng hát, giúp người học tiếp cận những yêu cầu tinh tế của sân khấu truyền thống.

Quá trình chế tác con rối cũng góp phần làm nên giá trị của nghệ thuật múa rối bóng. Từ tạo hình nhân vật đến điều khiển chuyển động trên màn chiếu, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự khéo léo, kiên trì và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm. Những kỹ năng này không chỉ tạo nên sức hấp dẫn của buổi diễn mà còn thể hiện tri thức và sự sáng tạo được truyền nối qua nhiều thế hệ.

Với những nỗ lực bền bỉ, nghệ nhân Từ Tử Lâm góp phần duy trì sức sống của múa rối bóng Lăng Nguyên trong đời sống văn hóa cộng đồng, đồng thời đưa di sản đến gần hơn với công chúng và truyền cảm hứng để thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống.

Hành trình của nghệ nhân Từ Tử Lâm cho thấy vai trò quan trọng của những người gìn giữ di sản trong việc bảo tồn nghệ thuật dân gian, phát huy bản sắc văn hóa và kết nối các giá trị truyền thống với đời sống đương đại, qua đó lan tỏa nghệ thuật múa rối bóng Lăng Nguyên và duy trì sức sống di sản qua các thế hệ.