Trung Quốc: Hội nghị Trung ương 5 thông qua nhiều quyết sách quan trọng

Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tham dự Hội nghị lần này có 162 ủy viên Trung ương chính thức và 117 ủy viên Trung ương dự khuyết; các ủy viên Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương; lãnh đạo các cơ quan liên quan cùng nhiều chuyên gia và học giả… Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận về báo cáo công tác do Tổng Bí thư Tập Cận Bình thay mặt Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trình bày.

Hội nghị nhất trí cho rằng Bộ Chính trị đã quán triệt nghiêm túc tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng và các hội nghị toàn thể của Ban Chấp hành Trung ương khóa XX. Với phương châm tổng quát là “giữ vững ổn định, tìm kiếm tiến bộ”, Bộ Chính trị đã quán triệt đầy đủ, chính xác và toàn diện tư tưởng phát triển mới; thúc đẩy bố cục tổng thể “5 trong 1” và bố cục chiến lược “4 toàn diện”; xem xét tổng thể tình hình trong nước và quốc tế; cân bằng giữa phát triển và an ninh; đồng thời nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế chất lượng cao.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị thúc đẩy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và thượng tôn pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, tư tưởng và văn hóa; chú trọng cải thiện đời sống nhân dân và bảo tồn sinh thái; bảo đảm an ninh quốc gia và ổn định xã hội; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng toàn diện và nghiêm minh; tăng cường hiện đại hóa quốc phòng và quân đội; xử lý hiệu quả các vấn đề liên quan đến Hong Kong, Macau và Đài Loan; cũng như thúc đẩy ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc. Thông qua những nỗ lực này, “Quy hoạch 5 năm lần thứ 14” đã được hoàn thành thắng lợi, tạo tiền đề vững chắc cho “Quy hoạch 5 năm lần thứ 15”, đồng thời mang lại những tiến bộ và thành tựu mới cho sự nghiệp của Đảng và đất nước.

Hội nghị đã quyết định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XXI của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh vào nửa cuối năm 2027. Hội nghị nhấn mạnh Đại hội lần thứ XXI sẽ là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng và đất nước, diễn ra vào thời điểm then chốt, khi Đảng đang nỗ lực đạt được mục tiêu cơ bản hoàn thành hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa và bắt đầu hành trình mới hướng tới Mục tiêu trăm năm thứ 2. Toàn Đảng cần đoàn kết, lãnh đạo nhân dân các dân tộc trên cả nước đồng lòng nhất trí, cùng phấn đấu để hiện thực hóa mục tiêu cơ bản hoàn thành hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Cần tập trung nỗ lực để không ngừng tạo ra những bước tiến mới trong sự nghiệp xây dựng đất nước hùng cường và thực hiện công cuộc phục hưng dân tộc thông qua hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, đồng thời đảm bảo chào mừng Đại hội lần thứ XXI bằng những hành động và thành quả thiết thực.

Hội nghị đã bầu bổ sung ông Trương Thăng Dân (Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương) làm ủy viên Bộ Chính trị.

Theo quy định của Điều lệ Đảng, hội nghị đã quyết định kiện toàn các ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương gồm Lư Đông Lượng (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Sơn Đông), Bao Cương (Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch chính quyền Khu tự trị Nội Mông), Hình Thiện Bình (Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thiểm Tây), Khuất Oánh Phác (Xã trưởng kiêm Tổng biên tập China Daily), Lữ Quân (Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Tập đoàn Đại Đường Trung Quốc), Chu Thiên Thư (Bí thư Ủy ban Chính Pháp, Chủ tịch Hội Luật học Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ), Chu Quốc Hiền (Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Cát Lâm), Lưu Quân (Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch Ngân hàng Công thương Trung Quốc), Lưu Tiệp (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Chiết Giang) và Lưu Cường (Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông) lên thành ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương.

Hội nghị cũng đã xem xét và thông qua các báo cáo điều tra của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương liên quan đến các vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng của Mã Hưng Thụy (nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Đảng ủy Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về công tác nông thôn), Lam Thiên Lập (nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây), Lưu Kiến Siêu (nguyên Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc), Vương Li Hà (nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Chính quyền Khu tự trị Nội Mông), Kim Tráng Long (nguyên Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin), Lôi Phàm Bồi (nguyên Chủ tịch Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc), Dịch Hội Mãn (Ủy viên Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) khóa XIV, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kinh tế thuộc CPPCC), Vương Tường Hỷ (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp), Tôn Thiệu Sánh (nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề phát triển xã hội nhân dân toàn quốc khóa XIV), Lý Vân Trạch (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý giám sát tài chính quốc gia), Phí Đông Bân (Ủy viên Ban Cán sự Đảng bộ Giao thông vận tải; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Cục trưởng Cục Đường sắt Quốc gia), Ngô Thắng Hoa (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quý Châu, nguyên Bí thư Thành ủy Tất Tiết), Dư Kiếm Phong (nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc), Viên Khiết (nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc), Trương Trung Dương (nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc), Ôn Cương (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Đóng tàu nhà nước Trung Quốc), Kim Đông Hàn (nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Đại học Thiên Tân) và Phương Hồng Vệ (nguyên Bí thư Thành ủy Tây An, tỉnh Thiểm Tây).

Xem xét và thông qua các báo cáo điều tra của Quân ủy Trung ương liên quan đến các hành vi vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng của Trương Hựu Hiệp (nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương), Lưu Chấn Lập (nguyên Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp thuộc Quân ủy Trung ương), Vương Nhân Hoa (nguyên Bí thư Ủy ban Chính Pháp Quân ủy Trung ương), Lưu Thanh Tùng (nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông), Hoàng Minh (nguyên Tư lệnh Chiến khu miền Bắc), Lý Kiều Minh (nguyên Tư lệnh Lục quân), Lý Vĩ (nguyên Chính ủy Lực lượng Hỗ trợ Thông tin thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc), Trương Hồng Binh (nguyên Chính ủy Lực lượng Cảnh sát Vũ trang), Uông Hải Giang (nguyên Tư lệnh Chiến khu miền Tây), Trương Lâm (nguyên Cục trưởng Cục Hỗ trợ Hậu cần thuộc Quân ủy Trung ương), Vương Bằng (nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Đào tạo thuộc Quân ủy Trung ương), Lưu Phát Khánh (nguyên Cục trưởng Cục Động viên Quốc phòng thuộc Quân ủy Trung ương), Dương Thành (nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu Tân Cương), Chung Thiệu Quân (nguyên Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương), Triệu Hiểu Triết (nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ Quân ủy Trung ương) và Phương Vĩnh Tường (nguyên Chính ủy Lục quân Chiến khu miền Nam).

Xác nhận quyết định trước đây của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc khai trừ Đảng đối với Mã Hưng Thụy, Trương Hựu Hiệp, Lưu Chấn Lập, Lam Thiên Lập, Lưu Kiến Siêu, Vương Li Hà, Kim Tráng Long, Lôi Phàm Bồi, Dịch Hội Mãn, Vương Tường Hỷ, Tôn Thiệu Sánh, Vương Nhân Hoa, Lưu Thanh Tùng, Hoàng Minh, Lý Kiều Minh, Lý Vĩ, Trương Hồng Binh, Uông Hải Giang, Trương Lâm, Vương Bằng, Lưu Phát Khánh, Dương Thành, Chung Thiệu Quân, Triệu Hiểu Triết, Phí Đông Bân, Ngô Thắng Hoa, Dư Kiếm Phong, Viên Khiết, Trương Trung Dương, Ôn Cương, Kim Đông Hàn, Phương Hồng Vệ và Phương Vĩnh Tường; cách mọi chức vụ trong Đảng đối với Lý Vân Trạch...