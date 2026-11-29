Nếu không được sử dụng điện thoại ở trường, làm thế nào để tiếp tục theo dõi những bộ phim ngắn AI - vốn đang được nhiều người xem? Một số học sinh Trung Quốc đã tìm được cách bất ngờ: Xem phim AI trên giấy!

Gần đây, những "quyển sách" nhỏ được gọi là "phim ngắn bản giấy" bắt đầu trở nên phổ biến trong học sinh tại một số địa phương ở Trung Quốc, theo trang The Straits Times. Đây quả thật là điều mà nhiều bậc phụ huynh và thầy cô giáo cũng chưa nghĩ tới.

Một "cuốn phim ngắn" phiên bản giấy. Ảnh: Weibo.

"Xem phim" mà không cần điện thoại, chỉ tốn 4.000 đồng

Nhìn bên ngoài, những "cuốn phim" này chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, có hình dáng giống một chiếc điện thoại thông minh. Trên bìa "cuốn phim" thậm chí còn in cả thời gian và biểu tượng dung lượng pin (tất nhiên không bao giờ thay đổi) để mô phỏng màn hình điện thoại.

Khi được mở ra, những chiếc "điện thoại thông minh" bằng giấy hoặc bìa đó có thể dài tới khoảng nửa mét. Trên đó là những hình ảnh được cắt từ các bộ phim ngắn trên mạng, phần nhiều là phim được tạo bằng công nghệ AI, được in cùng lời thoại theo trình tự diễn biến của câu chuyện.

Thay vì vuốt màn hình để xem tiếp, người đọc chỉ cần lần lượt mở các nếp gấp. Một số phiên bản "phim" còn có cả những biểu tượng tương tác trên mạng xã hội.

Theo trang Jinan Times, những "cuốn phim" này được bán với giá chỉ từ 1 tệ/cuốn (khoảng 4.000 đồng) ở gần các trường học, ví dụ ở thành phố Tế Nam (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc).

Mỗi "cuốn phim" có thể dài khoảng nửa mét, làm bằng bìa mỏng. Ảnh: Facebook.

Có học sinh cho biết mình thích những "cuốn phim" này vì lời thoại đơn giản, thú vị và có thể đổi với các bạn cùng lớp để "xem được nhiều phim".

Tại sao trào lưu này khiến phụ huynh lo ngại?

Trung Quốc đã siết chặt các quy định liên quan đến việc sử dụng điện thoại trong trường học. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những bộ phim ngắn bản giấy cho thấy nội dung giải trí trên mạng vẫn có thể tiếp cận học sinh dưới những hình thức khác.

Theo báo Yangtse Evening Post, ngày 27/11, một giáo viên tiểu học tại tỉnh Hà Bắc cho biết trong một ngày hôm đó, cô đã thu 3 cuốn "phim ngắn bản giấy" trong lớp.

Điều khiến nhiều phụ huynh lo lắng là không ít "cuốn phim" có nội dung tình cảm dành cho người trưởng thành, rồi trùng sinh, tổng tài..., không hợp với lứa tuổi học sinh.

Ngoài ra, dù có hình thức giống sách truyện, nhiều sản phẩm lại được bán dưới danh nghĩa đồ chơi, làm nảy sinh những vấn đề liên quan đến kiểm duyệt nội dung và bản quyền.

Một phần "phim ngắn bằng giấy". Ảnh: Jinan Times.

Theo trang Sixth Tone, tính đến ngày 26/11, một hashtag liên quan đến trào lưu "phim ngắn bản giấy" trên mạng xã hội Weibo đã được hơn 170 triệu lượt xem với rất nhiều bình luận.

Một số cư dân mạng gọi đây là "sáng tạo" hoặc "một kiểu truyện tranh mới", nhưng nhiều người cho rằng cần có sự kiểm tra chặt chẽ với những "cuốn phim" này, vì qua đó, hoàn toàn có khả năng học sinh tiếp xúc với những nội dung không phù hợp.