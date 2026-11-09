Trung Quốc hoãn áp thuế trả đũa Mỹ thêm hai tháng

Theo Tân Hoa xã, ngày 9/11, Ủy ban Thuế quan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc thông báo tiếp tục đình chỉ áp dụng mức thuế bổ sung 24% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ thêm hai tháng, đồng thời giữ nguyên mức thuế 10% hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực từ 13h01 ngày 10/11 giờ Bắc Kinh, nhằm thực hiện những kết quả và nhận thức chung đạt được tại cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Washington hồi tháng 9, thông báo của Ủy ban Thuế quan Trung Quốc cho biết.

Theo Ủy ban Thuế quan, việc điều chỉnh đã được Quốc vụ viện Trung Quốc phê duyệt, căn cứ vào các quy định pháp luật của nước này và những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Cơ quan này đánh giá việc tiếp tục đình chỉ một phần thuế bổ sung đối với hàng hóa Mỹ sẽ góp phần tạo môi trường chính sách ổn định và dễ dự đoán hơn cho doanh nghiệp hai nước, qua đó thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại Trung Quốc - Mỹ.

Ủy ban Thuế quan cũng khẳng định Trung Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ các động thái của Mỹ và điều chỉnh biện pháp thuế quan đáp trả tùy theo diễn biến tình hình.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 24/9. Ảnh: Nhà Trắng

Theo Global Times, quyết định mới nhất của Trung Quốc là bước tiếp nối thỏa thuận thuế quan được hai nước công bố vào tháng 11/2025, sau các cuộc đàm phán kinh tế - thương mại diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia, hồi tháng 10/2025.

Theo thỏa thuận khi đó, Trung Quốc đình chỉ áp dụng mức thuế bổ sung 24% đối với hàng hóa Mỹ trong một năm, nhưng vẫn giữ mức thuế bổ sung 10%. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết việc đình chỉ áp thuế bổ sung giúp hai nước có thêm thời gian tiếp tục đàm phán để tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề còn tồn tại.

Mỹ cũng đã có những động thái gia hạn các biện pháp thương mại liên quan đến hàng hóa và doanh nghiệp Trung Quốc.

Theo Global Times, ngày 6/11, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) thông báo gia hạn hiệu lực của 178 trường hợp miễn trừ thuế quan theo Mục 301 đối với hàng hóa Trung Quốc.

Washington đồng thời gia hạn việc đình chỉ các biện pháp thương mại liên quan đến lĩnh vực vận tải biển, logistics và đóng tàu của Trung Quốc thêm hai tháng, đến ngày 9/1/2027. Cụ thể, Mỹ sẽ đình chỉ các biện pháp thu phí đối với các hãng vận tải biển Trung Quốc và tàu đóng tại Trung Quốc khi cập cảng Mỹ, cùng một số loại thuế đối với thiết bị cảng biển nhập khẩu từ Trung Quốc.

Tùng Dương