Trung Quốc hoãn áp thuế trả đũa Mỹ

Việc Bắc Kinh hoãn thời hạn áp thuế sẽ góp phần phát triển quan hệ kinh tế Trung Quốc - Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo từ Hội đồng Nhà nước Trung Quốc, mức thuế bổ sung 24% với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ sẽ được kéo dài thời gian tạm hoãn thêm 2 tháng, tính từ 13:01 (05:01 GMT) ngày thứ Ba, theo Reuters. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng tiếp tục miễn phí cảng đặc biệt cho các tàu thuyền đến từ Mỹ thêm 2 tháng, đến ngày 10/1/2027.

Trung Quốc cũng quyết định tiếp tục tạm hoãn cuộc điều tra liên quan đến an ninh chuỗi cung ứng vận tải biển và ngành đóng tàu. Tuy nhiên, mức thuế 10% hiện hành vẫn sẽ được giữ nguyên.

Động thái này diễn ra tiếp nối hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo hai nước tại Washington hồi tháng 9 vừa qua.

Theo đó, hai bên đã đề xuất gói cắt giảm thuế quan có qua có lại trị giá lên tới 60 tỷ USD, bao gồm khoảng 17 tỷ USD giá trị hàng nông sản Mỹ mà Trung Quốc đã nhập khẩu trong năm 2024. Tuy nhiên, kế hoạch chi tiết vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Theo tuyên bố từ Ủy ban Thuế quan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc, động thái gia hạn thời gian tạm ngừng áp thuế này nhằm hiện thực hóa “các kết quả và sự đồng thuận quan trọng đã đạt được tại cuộc gặp ở Washington giữa các lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ”.

Phía Trung Quốc cũng khẳng định sẽ "theo sát các biện pháp tiếp theo của phía Mỹ và sẵn sàng điều chỉnh các biện pháp trả đũa thuế quan có liên quan tùy theo diễn biến thực tế".

“Việc tiếp tục tạm dừng một số loại thuế bổ sung đối với hàng hóa Mỹ sẽ góp phần đảm bảo môi trường chính sách ổn định và dễ dự đoán, từ đó thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của quan hệ kinh tế và thương mại song phương Trung Quốc - Mỹ”, tuyên bố nhấn mạnh.