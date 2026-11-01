Trung Quốc hé lộ kế hoạch đưa 2 phi hành gia đặt chân lên Mặt Trăng

Tên lửa đẩy Trường Chinh 10B từ bãi phóng Hải Nam, đưa thành công vệ tinh vào quỹ đạo và hoàn thành sứ mệnh bay thử nghiệm đầu tiên, ngày 10-7-2026

Phát biểu tại Hội nghị chuyên đề về chương trình không gian có người lái lần thứ 7 ở Bắc Kinh ngày 31-10, ông Wang Xiang, Phó Tổng công trình sư Chương trình không gian có người lái Trung Quốc kiêm Tổng công trình sư chương trình thám hiểm Mặt Trăng có người lái, cho biết sứ mệnh đầu tiên sẽ mang theo 3 phi hành gia.

Theo kế hoạch, sau khi đến quỹ đạo Mặt Trăng, 2 phi hành gia sẽ sử dụng tàu đổ bộ để hạ cánh xuống bề mặt, người thứ 3 ở lại tàu vũ trụ trên quỹ đạo để hỗ trợ nhiệm vụ.

Ông Wang Xiang cũng tiết lộ những phương tiện chủ chốt đang được phát triển để phục vụ tham vọng thăm dò Mặt Trăng dài hạn của Trung Quốc. Trong đó có tên lửa đẩy Trường Chinh-10, tàu vũ trụ có người lái Mengzhou, tàu đổ bộ Mặt Trăng Lanyue.

Các hệ thống này được thiết kế không chỉ phục vụ một chuyến đổ bộ đơn lẻ mà còn hướng tới các hoạt động thăm dò và phát triển lâu dài trên Mặt Trăng.

Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), một loạt nhiệm vụ quan trọng sẽ được triển khai trong giai đoạn tới, bao gồm chuyến bay kiểm chứng của tên lửa Trường Chinh-10, các chuyến bay đầu tiên của tàu Mengzhou và tàu đổ bộ Lanyue cùng nhiệm vụ thám hiểm Mặt Trăng Chang’e-7.

CMSA cho biết mọi hạng mục liên quan đến giai đoạn hạ cánh có người lái lên Mặt Trăng hiện đang được triển khai đúng tiến độ.

Trung Quốc trước đó đặt mục tiêu thực hiện sứ mệnh đổ bộ có người lái lên Mặt Trăng trước năm 2030.

Nếu thành công, nước này sẽ trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới đưa con người đặt chân lên Mặt Trăng, sau Mỹ.

Theo China Daily, Global Times