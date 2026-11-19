Phòng hội đàm ba bên giữa ông Tập, ông Trump và ông Putin ngày 19/11. Video: CCTV

Theo đài CCTV, căn phòng nằm trong khu nhà khách quốc gia Kỳ Lân Sơn Trang ở Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc rất rộng lớn và tráng lệ, với những chiếc đèn chùm treo trên trần nhà cùng lớp thảm dày trải trên sàn.

Ở trung tâm căn phòng là một chiếc bàn tròn lớn, nơi 3 nhà lãnh đạo sẽ ngồi đối thoại. Quốc kỳ của 3 nước được đặt trên bàn và vị trí của mỗi nhà lãnh đạo được đánh dấu bằng một tấm biển nhỏ. Theo đó, ông Putin có vẻ sẽ ngồi bên phải ông Tập, còn ông Trump sẽ ngồi bên trái.

Trên bức tường phía sau vị trí dành cho ông Tập là một bức tranh khổ lớn theo phong cách Trung Hoa cổ điển, khắc họa khung cảnh núi non hùng vĩ, Vạn Lý Trường Thành, những tầng mây và cây tùng. Trong văn hóa Trung Hoa, cây tùng mang ý nghĩa chào đón khách quý.

CCTV cho biết Chủ tịch Trung Quốc sẽ đóng vai trò “chủ nhà” của cuộc hội đàm ba bên này.

Ông Trump có cuộc gặp riêng với ông Tập

Theo hãng tin CNN, ngay trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Trung - Mỹ - Nga hôm nay (19/11), Tổng thống Mỹ Trump đã có các cuộc hội đàm song phương riêng rẽ với người đồng cấp Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cuộc đối thoại song phương giữa ông Trump và ông Tập ngày 19/11. Video: CGTN

“Tôi và Chủ tịch Tập đã xây dựng được một mối quan hệ cá nhân tuyệt vời. Thực sự là như vậy. Một số người cảm thấy không vui khi nghe điều đó, nhưng tôi thì rất vui. Mối quan hệ này mang lại lợi ích rất lớn cho người dân cả hai nước. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục vun đắp tình bạn đó ngày càng trở nên khăng khít hơn. Thực sự rất đáng kinh ngạc”, ông Trump nói khi đang ngồi đối diện với ông Tập qua một chiếc bàn dài.

Người đứng đầu Mỹ cho biết ông sẽ đề nghị ông Tập “làm nhiều hơn nữa cho nông dân của chúng ta”, ám chỉ yêu cầu lâu nay của ông về việc Trung Quốc cần tăng cường mua các nông sản Mỹ, chẳng hạn như đậu tương.

“Trung Quốc có nhu cầu tiêu thụ vô hạn”, ông Trump nhận xét.

Lãnh đạo Nhà Trắng dẫn chứng việc cắt giảm các mức thuế quan, vốn được áp đặt từ đầu nhiệm kỳ của ông, như một minh chứng cho sự tiến triển trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung. Ông Trump cũng khẳng định cả hai bên đều có chung lợi ích trong việc mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh cuộc xung đột liên quan đến Iran vẫn chưa được giải quyết.

Khi cả hai chuẩn bị tham gia cuộc gặp ba bên cùng ông Putin, ông Trump bày tỏ lạc quan về việc sẽ đạt được kết quả cụ thể.

“Nhiều người từng hoài nghi liệu cuộc gặp này có mang lại kết quả gì không. Tôi tin rằng… chắc chắn sẽ có kết quả. Ý tôi là tôi tin tưởng rất mạnh mẽ vào điều đó”, ông Trump nói.

Sau khi kết thúc phát biểu, ông Trump đã phớt lờ câu hỏi của phóng viên về “ông trùm công nghệ” Jensen Huang và hãng Nvidia, một chủ đề vốn đã gây chú ý trong suốt chuyến công du châu Á của ông tuần này.