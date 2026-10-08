Trung Quốc, Hàn Quốc dẫn đầu nguồn khách quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng

Việt Nam đón hơn 17,7 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Theo số liệu từ Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) cập nhật ngày 7/10, Việt Nam đón trên 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025 (YoY). Riêng tháng 9/2026, lượng khách quốc tế đạt 1,77 triệu lượt, tăng 16% YoY.

Với kết quả này, lượng khách quốc tế trong 9 tháng đã thực hiện gần 71% mục tiêu 25 triệu lượt khách mà ngành du lịch đặt ra cho cả năm 2026.

Xét theo phương tiện, có 83,2% khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không; 15,4% bằng đường bộ và 1,4% bằng đường biển.

Trong 9 tháng, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường gửi khách lớn nhất, chiếm tổng cộng gần 40% lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Trung Quốc đứng đầu với hơn 3,9 triệu lượt khách. Theo sau là Hàn Quốc với khoảng 3 triệu lượt. Hai thị trường này có lợi thế về quy mô dân số, khoảng cách địa lý và kết nối hàng không với Việt Nam, đồng thời có nhu cầu đa dạng đối với các sản phẩm du lịch như biển, nghỉ dưỡng, đô thị, mua sắm, ẩm thực và vui chơi giải trí.

Đứng thứ ba là Nga, với hơn 1,1 triệu lượt khách, đồng thời là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu. Tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc) với 964.000 lượt và Mỹ với 764.000 lượt.

Trong nhóm 10 thị trường lớn nhất còn có Campuchia với 688.000 lượt, Nhật Bản 674.000 lượt, Ấn Độ 671.000 lượt, Philippines 523.000 lượt và Australia 485.000 lượt.

Xét theo khu vực, châu Âu ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất, với lượng khách tăng 55% so với cùng kỳ. Khách từ châu Úc tăng 21%, châu Mỹ tăng 20%, châu Phi tăng 29,4%, trong khi châu Á tăng 7,6%. Sự tăng trưởng đồng thời tại nhiều khu vực giúp Việt Nam đa dạng hóa nguồn khách, nâng cao khả năng chống chịu của ngành và mở rộng dư địa tăng trưởng.

Tại châu Âu, Nga tiếp tục dẫn đầu với hơn một triệu lượt khách, tăng 160,6% YoY. Đây là thị trường có nhu cầu cao về các sản phẩm nghỉ dưỡng biển, lưu trú dài ngày và du lịch tránh mùa đông, đồng thời hưởng lợi từ điều kiện kết nối hàng không giữa hai nước và năng lực dịch vụ tại các điểm đến nghỉ dưỡng của Việt Nam.

Một số thị trường châu Âu khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, như Ba Lan tăng 49%, Cộng hòa Séc tăng 26,6%, Thụy Sỹ tăng 25,7%, Thụy Điển tăng 23,6% và Bỉ tăng 19,5%. Trong khi đó, Đức tăng 16,1%, Pháp tăng 13,6% và Anh tăng 9,7%.

Diễn biến này cho thấy lượng khách từ châu Âu đang phục hồi và mở rộng tại Việt Nam, đặc biệt ở một số thị trường có mức tăng trưởng cao. Đây cũng là nhóm thị trường có nhu cầu đối với các sản phẩm nghỉ dưỡng, văn hóa, di sản, thiên nhiên, ẩm thực và trải nghiệm.

Ở châu Á, mức tăng trưởng chung đạt 7,6%, trong đó diễn biến giữa các thị trường có sự khác biệt. Trung Quốc tăng 1,5%; Đài Loan (Trung Quốc) tăng 4,1%, trong khi Hàn Quốc giảm 5,5%.

Ngược lại, nhiều thị trường Đông Nam Á duy trì mức tăng trưởng cao. Philippines tăng 55,2%, Campuchia tăng 40,5%, Singapore tăng 29,8%, Indonesia tăng 25,5%, Malaysia tăng 18,1% và Thái Lan tăng 10,1%.

Hai thị trường được đánh giá có nhiều tiềm năng là Ấn Độ và Australia, với lượng khách lần lượt tăng 33% YoY và 21% YoY trong 9 tháng đầu năm nay.