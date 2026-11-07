Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay hạt nhân Type 004 ngay trong năm 2027?

Trung Quốc có thể hạ thủy tàu sân bay thứ tư - chiếc Type 004 ngay trong năm 2027, bằng chứng là tiến độ tại Nhà máy đóng tàu Đại Liên đang được đẩy nhanh, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ nhận xét.

Theo quan sát, những phần hoàn thiện đầu tiên của thân tàu mới đã xuất hiện trong ụ khô từ đầu năm 2025 và chỉ trong chưa đầy 2 năm, Nhà máy Đại Liên đã lắp ráp chúng thành một cấu trúc có những đường nét đặc trưng của một tàu sân bay.

Tính đến thời điểm tháng 10/2026, tàu sân bay này đang ở giai đoạn tương đương với chiếc Fujian (Phúc Kiến - hay còn gọi là Type 003) vào tháng 5/2021. Cần nói thêm, tàu Phúc Kiến được hạ thủy 13 tháng sau đó, vào tháng 6/2022.

Theo số liệu đo đạc bằng công cụ từ vệ tinh, thân tàu sân bay Type 004 chưa hoàn thiện có chiều dài khoảng 322 m và chiều rộng 46 m. Để so sánh, tàu Phúc Kiến dài khoảng 316 m.

Tuy nhiên theo dự đoán, kích thước cuối cùng của hàng không mẫu hạm Type 004 sẽ lớn hơn bởi vì con tàu vẫn chưa được trang bị đầy đủ sàn đáp máy bay.

Theo các nhà nghiên cứu Mỹ, Type 004 có thể gần bằng hoặc thậm chí vượt quá kích thước của các tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc lớp Nimitz và Gerald R. Ford đang phục vụ trong Hải quân Mỹ.

Một trong những đặc điểm nổi bật của con tàu này có thể là việc trang bị lò phản ứng hạt nhân. Hình ảnh vệ tinh ngày 4/5/2026 cho thấy hai khoang kích thước xấp xỉ (15 × 15) m, thiết kế của chúng rất giống với lớp vỏ bảo vệ của lò phản ứng hạt nhân.

Việc tích hợp lò phản ứng hạt nhân thay vì động cơ thông thường sẽ cho phép tăng cường khả năng tự chủ trong việc điều hướng và cung cấp điện cho các hệ thống mạnh mẽ đi kèm.

Trên tàu còn có sự xuất hiện của máy phóng điện từ để hỗ trợ cất cánh. Theo ước tính sơ bộ, nhiều khả năng Type 004 sẽ có tới 4 máy phóng thay vì 3 như trên chiếc Type 003, tuy nhiên cấu hình cuối cùng của hệ thống này vẫn chưa được xác định.

Nếu có thể được hạ thủy vào năm 2027, vẫn phải mất thêm vài năm nữa để tàu sân bay Type 004 đi vào hoạt động. Sau khi thân tàu hoàn thành, nhà máy sẽ cần lắp đặt thiết bị, kiểm tra những hệ thống chính và tiến hành thử nghiệm trên biển.

Theo thông tin từ Lầu Năm Góc, vào năm 2025, Trung Quốc đặt mục tiêu đóng thêm 6 tàu sân bay nữa và hoàn thành trong năm 2035, nâng tổng số lên 9 chiếc. Để đạt được kế hoạch đầy tham vọng này, họ sẽ cần đóng nhiều tàu cùng lúc và mở rộng hạm đội hộ tống.

Trước đó báo chí quốc tế nhận xét Type 004 đã trở thành tàu sân bay lớn nhất của Hải quân Trung Quốc về chiều dài thân ngay từ trước khi hoàn thành việc chế tạo. Tại thời điểm đó, hình ảnh vệ tinh ghi lại được phần mũi gần như đã hình thành.