Trung Quốc gửi hai con gấu trúc lớn đến Mỹ sau hội nghị thượng đỉnh

Việc chuyển giao gấu trúc đã được thống nhất từ ​​trước, nhưng thông tin về động thái này chỉ mới được công bố vào ngày 24/9 trong chuyến thăm Washington của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Loài thú có sắc lông hai màu đen trắng này vô cùng được yêu mến trên toàn thế giới, và Trung Quốc thường cho các nước khác mượn chúng như một phần của chương trình "ngoại giao gấu trúc" nhằm thúc đẩy quan hệ đối ngoại.

Tân Hoa Xã đưa tin, hai cá thể gấu trúc có tên Ping Ping và Fu Shuang đã rời Thành Đô trên một chuyến bay thuê riêng vào khoảng 3 giờ sáng ngày 27/9 (giờ địa phương) để đến Mỹ. Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc cho biết các thực phẩm như bánh bao ngô hấp, măng và cà rốt đã được chuẩn bị sẵn để đảm bảo dinh dưỡng cho gấu trúc trong suốt chuyến bay kéo dài 15 giờ. Chiếc Boeing 777 do FedEx vận hành đã trở thành máy bay được theo dõi nhiều nhất trên nền tảng thông tin hàng không FlightRadar24 khi nó tiến gần đến Alaska, tức khoảng một nửa chặng đường của hành trình. Hai con gấu trúc này sẽ đến một sở thú ở Atlanta, bang Georgia, nơi chúng sẽ sinh sống trong 10 năm tới.

Hai con gấu trúc được Trung Quốc gửi đến Mỹ gồm Fu Shuang (trên) và Ping Ping (dưới) - Ảnh: Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding

Một buổi lễ tiễn đã được Cơ sở Nghiên cứu nhân giống Gấu trúc khổng lồ Thành Đô tổ chức cho hai cá thể này trước khi chúng lên đường.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin rằng phía Mỹ đã cử các nhân viên chăm sóc giàu kinh nghiệm đi cùng hai con gấu trúc trên chuyến bay. Để chuẩn bị cho sự xuất hiện của chúng, Sở thú Atlanta đã cải tạo khu vực nuôi nhốt gấu trúc và thành lập một đội ngũ nhân viên chăm sóc động vật. Sở thú cũng đảm bảo nguồn cung cấp trúc ổn định và lâu dài; loại trúc này được trồng ngay tại Atlanta, nơi có khí hậu rất tương đồng với Thành Đô.

Trước đó, Sở thú Atlanta từng nuôi gấu trúc được Trung Quốc cho mượn trong suốt một phần tư thế kỷ, bắt đầu từ năm 1999, nhưng đã không còn cá thể nào kể từ năm 2024.

Cả hai con gấu trúc sắp đến nơi này đều sinh năm 2020. Ping Ping (con đực) hiện 6 tuổi, trong khi Fu Shuang (con cái) sẽ tròn 6 tuổi vào tháng 10. Trong môi trường nuôi nhốt, gấu trúc thường có tuổi thọ khoảng 30 năm.

Trong nhiều thập kỷ qua, những sinh vật có bộ lông mềm mại này đã được gửi đi khắp thế giới như những đại sứ cho "quyền lực mềm" thể hiện thiện chí ngoại giao của Bắc Kinh.

Năm 1972, Trung Quốc đã tặng một cặp gấu trúc cho Washington sau chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ khi đó là Richard Nixon tới quốc gia này.

Bắc Kinh đã triệu hồi hai cá thể gấu trúc từ Nhật Bản vào đầu năm 2026, sau một vụ tranh cãi ngoại giao nảy sinh khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ám chỉ rằng Tokyo có thể can thiệp quân sự trong trường hợp xảy ra bất kỳ xung đột nào nhắm vào đảo Đài Loan.