Trung Quốc gửi cặp 'Đại sứ' gấu trúc tới Mỹ

Theo Xinhua, Ping Ping và Fu Shuang đã rời sân bay quốc tế Song Lưu Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) trên một chuyến bay vào khoảng 3h sáng 27/9. Cặp gấu trúc này sẽ tới Vườn thú Atlanta, bang Georgia, Mỹ, nơi chúng dự kiến cùng sinh sống trong 10 năm.

“Như Chủ tịch Tập Cận Bình đã thông báo trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mỹ, hai con gấu trúc khổng lồ Ping Ping và Fu Shuang đã lên đường tới Sở thú Atlanta. Hãy sẵn sàng chào đón 2 ngôi sao lông xù của chúng ta!,” Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ viết trên Facebook ngày 27/9.

“Gấu trúc khổng lồ đã trở thành sứ giả của tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và Mỹ,” Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại lễ đón ở Nhà Trắng, Mỹ, ngày 24/9. Ảnh: Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ

Trước chuyến đi, Trung tâm Nghiên cứu và Nhân giống Gấu trúc khổng lồ Thành Đô đã tổ chức buổi lễ chia tay Ping Ping và Fu Shuang. Phía Mỹ cũng cử những người chăm sóc gấu trúc giàu kinh nghiệm đi cùng hai con vật trong chuyến bay.

Vườn thú Atlanta đã cải tạo khu vực dành cho gấu trúc và thành lập một đội ngũ chăm sóc động vật để chuẩn bị cho sự xuất hiện của 2 “vị khách”. Vườn thú cũng bảo đảm nguồn cung tre ổn định và lâu dài, được trồng tại địa phương ở Atlanta, nơi có khí hậu rất giống Thành Đô.

Ping Ping là gấu trúc đực, sinh năm 2020 và hiện 6 tuổi. Fu Shuang là gấu trúc cái, cũng sinh năm 2020 và sẽ tròn 6 tuổi vào tháng 10.

Chuyến đi lần này nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác quốc tế về bảo tồn gấu trúc khổng lồ được Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã Trung Quốc (CWCA) và Vườn thú Atlanta ký vào năm ngoái. Theo thỏa thuận, Ping Ping và Fu Shuang sẽ tham gia chương trình hợp tác bảo tồn kéo dài 10 năm tại Mỹ.

Trong hơn 3 thập kỷ qua, Trung Quốc và Mỹ đã tiến hành nghiên cứu chung trong các lĩnh vực như tập tính, dinh dưỡng, di truyền và phòng ngừa dịch bệnh ở gấu trúc, đạt được những bước đột phá trong kỹ thuật nhân giống. Thông qua chương trình hợp tác, gấu trúc tại Mỹ đã sinh sản và nuôi dưỡng thành công 17 gấu trúc con, gồm 6 con tại San Diego, 4 con tại Washington và 7 con tại Atlanta.

Năm 2024, Trung Quốc và Mỹ khởi động một vòng hợp tác mới về bảo tồn gấu trúc khổng lồ, trong đó ngày càng nhiều gấu trúc lần lượt được đưa sang Mỹ. Các chuyên gia cho rằng chương trình mới được kỳ vọng giúp hai nước đạt thêm kết quả trong phòng ngừa và điều trị các bệnh nghiêm trọng ở gấu trúc, đồng thời thúc đẩy trao đổi khoa học và công nghệ, qua đó đóng góp cho công tác bảo vệ đa dạng sinh học toàn cầu và tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và Mỹ.

Sự xuất hiện của Ping Ping và Fu Shuang tại Mỹ cũng nối dài lịch sử gắn bó giữa gấu trúc và quan hệ Trung - Mỹ. Tháng 4/1972, hai con gấu trúc Ling Ling và Xing Xing tới Mỹ sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ khi đó Richard Nixon vào tháng 2 cùng năm.

Hơn 8.000 người Mỹ đã đội mưa chào đón Ling Ling và Xing Xing. Trong tháng đầu tiên được trưng bày trước công chúng, hai con gấu trúc thu hút hơn một triệu lượt khách tham quan. Kể từ đó, gấu trúc khổng lồ đã góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và Mỹ.

Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc cũng đưa gấu trúc tới nhiều nơi trên thế giới, coi chúng là những “đại sứ quyền lực mềm” thể hiện thiện chí ngoại giao của Bắc Kinh.