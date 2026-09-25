Trung Quốc gửi 2 gấu trúc tới Mỹ làm 'sứ giả hữu nghị'

Gấu trúc được gọi là "sứ giả của tình hữu nghị"

Thông tin trên được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố ngày 24-9 tại Nhà Trắng, trước cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc gọi hai cá thể gấu trúc là những “sứ giả hữu nghị”, đồng thời cho rằng việc chúng đến Mỹ là tin vui đối với hoạt động bảo tồn và quan hệ nhân dân hai nước.

Theo kế hoạch, Ping Ping và Fu Shuang sẽ chuyển tới sinh sống tại vườn thú Atlanta, bang Georgia, Mỹ.

Ping Ping là gấu trúc đực 6 tuổi, Fu Shuang là gấu trúc cái 5 tuổi. Cả hai đều chào đời tại cơ sở nghiên cứu nhân giống gấu trúc khổng lồ Thành Đô ở Trung Quốc.

Việc chuyển giao được thực hiện theo thỏa thuận hợp tác nghiên cứu quốc tế kéo dài 10 năm giữa vườn thú Atlanta và Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã Trung Quốc.

Vườn thú Atlanta cho biết đang nâng cấp cơ sở vật chất và chuẩn bị môi trường sống cho Ping Ping và Fu Shuang với sự hướng dẫn kỹ thuật của các chuyên gia Trung Quốc.

Chính sách "ngoại giao gấu trúc" đã trở thành biểu tượng của Trung Quốc

Vườn thú Atlanta có lịch sử hợp tác kéo dài 25 năm với Trung Quốc về bảo tồn gấu trúc. Chương trình đầu tiên bắt đầu năm 1999 với sự xuất hiện của cặp gấu trúc Yang Yang và Lun Lun.

Trong giai đoạn 2006-2016, chúng sinh được 7 gấu con, trong đó có 2 cặp sinh đôi.

Tháng 10-2024, Yang Yang, Lun Lun cùng hai gấu trúc con Ya Lun và Xi Lun được đưa trở lại Trung Quốc khi thỏa thuận trước đó hết hạn.

Loài gấu trúc giữ vai trò đặc biệt trong quan hệ ngoại giao của Trung Quốc. Hoạt động thường được gọi là “ngoại giao gấu trúc” giữa Bắc Kinh và Washington trở nên nổi bật sau chuyến thăm Trung Quốc năm 1972 của Tổng thống Mỹ Richard Nixon.

Sau chuyến thăm, Trung Quốc tặng 2 cá thể gấu trúc Ling Ling và Hsing Hsing cho Vườn thú Quốc gia tại Washington.

Hiện nay, Trung Quốc chủ yếu cho các vườn thú nước ngoài mượn gấu trúc theo những thỏa thuận hợp tác bảo tồn có thời hạn, thay vì tặng như trước đây.

Các cá thể vẫn thuộc Trung Quốc và thường trở về nước khi thỏa thuận kết thúc, những cá thể được sinh ra ở nước ngoài cũng được chuyển về Trung Quốc theo điều khoản hợp tác.

Tại Nhà Trắng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đồng thời nhấn mạnh nhu cầu chung sống hòa bình giữa hai nước và cho rằng mục tiêu phục hưng Trung Quốc có thể song hành với mục tiêu “làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Theo AP, CBSnews