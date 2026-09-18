Trung Quốc gỡ 68.000 phim ngắn có nội dung độc hại, dung tục

Theo 21 Jingji, tại họp báo do Văn phòng thông tin Quốc vụ viện tổ chức ngày 17/9, ông Vương Tiểu Lượng, Vụ trưởng Vụ quản lý chương trình nghe nhìn trực tuyến thuộc Tổng cục phát thanh, truyền hình Trung Quốc, đã có nhiều chia sẻ quan trọng liên quan đến thị trường phim ngắn tại nước này.

Cơ quan quản lý Trung Quốc tập trung thúc đẩy phim ngắn trực tuyến phát triển theo hướng chất lượng cao, đại chúng và quốc tế hóa.

Ông Vương Tiểu Lượng thông tin, sự phát triển của phim truyền hình ngắn hiện đang bùng nổ mạnh mẽ.

Số lượng người xem phim ngắn hiện đã vượt quá 800 triệu người, quy mô thị trường đã vượt hơn 100 tỷ nhân dân tệ (hơn 387.660 tỷ đồng) vào năm 2025.

Trong 8 tháng đầu năm nay, tổng cộng 430.000 phim ngắn đã được ra mắt, gấp 13 lần so với cả năm trước, trong đó phim ngắn do (trí tuệ nhân tạo) AI tạo ra chiếm hơn 90%.

Theo phía cơ quan quản lý, việc ứng dụng rộng rãi công nghệ trí tuệ nhân tạo đã mở ra không gian mới cho sự thể hiện sáng tạo, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất phim ngắn. Song, điều này cũng mang đến những thách thức mới như chất lượng nội dung và vấn đề bản quyền.

Từ đầu năm đến nay, Tổng cục phát thanh, truyền hình Trung Quốc cho biết đã tập trung xử lý các nội dung độc hại, dung tục, nội dung không phù hợp với trẻ em và các hành vi xâm phạm bản quyền, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cơ quan quản lý đã gỡ bỏ 68.000 phim ngắn trực tuyến vi phạm quy định, đồng thời yêu cầu các nền tảng xử lý hơn 1.200 tài khoản vi phạm. Trong số này, hơn 90% liên quan đến phim AI.

Từ ngày 1/9, Quy định quản lý phát triển phim ngắn trực tuyến chính thức có hiệu lực. Cùng thời điểm, biểu trưng thống nhất dành cho phim ngắn trực tuyến mang tên "Dấu hoa rêu", lấy cảm hứng từ loài hoa rêu, được đưa vào sử dụng. Cột mốc này đánh dấu việc phim ngắn trực tuyến bước sang giai đoạn phát triển mạnh mẽ gắn với quản lý theo quy chuẩn.

Trong bối cảnh AI phát triển mạnh mẽ, ông Vương khẳng định các bộ phim có diễn viên thật vẫn là lực lượng chủ đạo trong hoạt động thúc đẩy sáng tác tác phẩm chất lượng cao.

Hiện, Tổng cục phát thanh, truyền hình Trung Quốc đang triển khai sâu rộng "Kế hoạch sáng tác và lan tỏa phim ngắn trực tuyến chất lượng cao", hướng dẫn các nền tảng mở khu vực riêng cho "phim có diễn viên thật", đồng thời dành nguồn kinh phí hỗ trợ để những tác phẩm tốt có thị trường và mang lại lợi nhuận.

Đối với dòng phim AI đang phát triển mạnh, cơ quan quản lý chủ trương khuyến khích đổi mới nhưng đồng thời phải giữ vững giới hạn. Các phim sử dụng AI được yêu cầu phải gắn nhãn nội dung, các nền tảng phải tuân thủ nghiêm các quy định về cấp phép sử dụng hình ảnh, giọng nói, đồng thời kiểm soát toàn bộ quy trình sản xuất.

"AI là công cụ, con người mới là chủ thể sáng tạo. Phim AI càng phát triển nhanh, càng phải kiểm soát chặt chất lượng nội dung", ông Vương nhấn mạnh.

"Hậu Tây du ký" ra mắt vào cuối tháng 8, được giới thiệu là phim truyền hình dài tập gắn mác AIGC (nội dung được tạo bằng trí tuệ nhân tạo) đầu tiên của Trung Quốc đang nhận nhiều sự quan tâm của khán giả.

Thời gian tới, cơ quan quản lý cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường trách nhiệm của các nền tảng, tập trung làm trong sạch môi trường phát triển của ngành.

Theo ông Vương Tiểu Lượng, quy chuẩn hóa nhằm tạo điều kiện để ngành phát triển tốt hơn. Cơ quan quản lý tập trung thúc đẩy phim ngắn trực tuyến phát triển theo hướng chất lượng cao, đại chúng và quốc tế hóa.

Cụ thể, để nâng cao chất lượng, cơ quan này sẽ triển khai chương trình "5 nhóm" xoay quanh các chủ đề như giá trị chủ đạo, tinh thần thời đại, văn hóa vùng miền, đời sống thường nhật và truyền bá quốc tế, với mục tiêu trong cả năm cho ra mắt 1.000 phim ngắn trực tuyến xuất sắc.

Về phát triển đại chúng, Trung Quốc khuyến khích nhiều chủ thể hơn. Trong đó có những người dân bình thường có thể tham gia sáng tác, tiếp tục triển khai kế hoạch "phim ngắn trực tuyến+", qua đó hỗ trợ các lĩnh vực như du lịch văn hóa, thể thao, thương mại điện tử và nhiều ngành nghề khác.

Về quốc tế hóa, cơ quan quản lý tận dụng AI như một động lực mới, tiếp tục củng cố lợi thế của phim ngắn trực tuyến Trung Quốc khi phát hành ra thị trường nước ngoài.