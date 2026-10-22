Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản tháng thứ 17 liên tiếp: Ưu tiên ổn định tăng trưởng

Tín hiệu này phản ánh lựa chọn ưu tiên ổn định trong điều hành kinh tế mà không gây xáo trộn thị trường tài chính của đất nước đông dân nhất thế giới.

Việc giữ lãi suất cho vay cơ bản là lựa chọn ưu tiên ổn định trong điều hành kinh tế của Trung Quốc. Ảnh: Diễn đàn Đông Á

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã quyết định giữ lãi suất cho vay cơ bản (LPR) kỳ hạn 1 năm ở mức 3% và kỳ hạn 5 năm ở mức 3,5%. LPR kỳ hạn 1 năm là mức tham chiếu quan trọng đối với các khoản vay doanh nghiệp và hộ gia đình, trong khi kỳ hạn 5 năm có ảnh hưởng lớn đến lãi suất vay mua nhà.

Việc duy trì hai mức lãi suất này cho thấy cơ quan điều hành chưa vội bổ sung một đợt nới lỏng tiền tệ mới, nhất là sau khi số liệu tăng trưởng quý III tốt hơn dự kiến.

Quyết định này phù hợp với dự báo của giới chuyên môn, đồng thời phản ánh cách tiếp cận thận trọng của cơ quan điều hành trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc có những dấu hiệu ổn định. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Trung Quốc tăng 4,5% trong quý III-2026, cao hơn mức 4,3% của quý II-2026.

Kết quả trên giúp giảm bớt sức ép phải lập tức triển khai thêm các biện pháp kích thích tiền tệ để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 4,5% đến 5%.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng khả quan chưa đủ để xóa đi những bất cân đối trong nền kinh tế. Xuất khẩu và sản xuất tiếp tục đóng vai trò quan trọng, trong khi nhu cầu tiêu dùng trong nước còn yếu, đầu tư tư nhân thiếu động lực và thị trường bất động sản chưa thoát khỏi khó khăn.

Điều này đặt ra yêu cầu duy trì tăng trưởng, đồng thời hạn chế nguy cơ nguồn lực tiếp tục tập trung vào những lĩnh vực có năng lực sản xuất lớn nhưng chưa tạo được sức cầu tương ứng.

Trong bối cảnh đó, giữ ổn định lãi suất không đồng nghĩa với việc Trung Quốc thu hẹp vai trò điều hành tiền tệ. Ngược lại, đây có thể là điều kiện để Ngân hàng Nhân dân Trung quốc tập trung hơn vào cách thức tín dụng được định giá, phân bổ và truyền dẫn tới nền kinh tế, thay vì chỉ dựa vào việc tăng hoặc giảm lãi suất tham chiếu.

Một trong những hướng đi đáng chú ý là việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc xem xét chuyển trọng tâm của lãi suất chính sách sang lãi suất cho vay ngược qua đêm, qua đó từng bước giảm sự phụ thuộc vào cơ chế LPR hiện nay.

Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Pan Gongsheng cho biết, cơ quan này sẽ định hướng đa dạng hóa các mức lãi suất tham chiếu trong hoạt động cho vay.

Theo phương án được đề cập, những doanh nghiệp có năng lực tài chính tốt có thể lựa chọn lãi suất cho vay ngược qua đêm hoặc LPR làm cơ sở tính lãi đối với các khoản vay có lãi suất thả nổi. Lãi suất qua đêm cũng có thể được sử dụng làm mức tham chiếu cho trái phiếu và các công cụ phái sinh tài chính.

Về bản chất, thay đổi này hướng tới một hệ thống định giá vốn linh hoạt hơn, trong đó lãi suất phản ánh sát hơn điều kiện thị trường và đặc điểm của từng nhóm khách hàng.

Nếu được triển khai hiệu quả, cơ chế mới có thể giúp nâng cao khả năng truyền dẫn chính sách tiền tệ, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho doanh nghiệp trong việc quản lý chi phí vay vốn. Điểm quan trọng là quá trình chuyển đổi không nhất thiết phải diễn ra đồng loạt.

Việc mở rộng lựa chọn lãi suất trước hết đối với các doanh nghiệp có năng lực tài chính tốt có thể giúp hệ thống ngân hàng và thị trường vốn thích ứng dần với cơ chế mới. Cách làm này cũng giúp hạn chế nguy cơ xáo trộn đối với các hợp đồng tín dụng hiện hữu, hoạt động định giá tài sản và quyết định vay vốn của doanh nghiệp.

Dù vậy, cần thừa nhận đa dạng hóa lãi suất tham chiếu không tự động bảo đảm tín dụng sẽ được phân bổ hiệu quả hơn. Thách thức lớn hơn là bảo đảm dòng vốn phục vụ đúng những mục tiêu tăng trưởng.

Cũng phải nói rằng, không phải mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng chính sách tiền tệ. Trung Quốc hiện nay vẫn đối mặt những khó khăn của thị trường bất động sản, tâm lý thận trọng trong chi tiêu và sự suy yếu của đầu tư tư nhân còn liên quan đến triển vọng thu nhập, giá tài sản, kỳ vọng lợi nhuận và niềm tin vào môi trường kinh doanh. Đây sẽ là những thách thức cần tiếp tục quan tâm trong thời gian tới.

Có thể thấy, giữ nguyên LPR tháng thứ 17 liên tiếp phản ánh lựa chọn ưu tiên ổn định trong điều hành kinh tế của Trung Quốc. Khi tăng trưởng chưa mất đà nhưng các động lực trong nước vẫn còn yếu, nới lỏng tiền tệ trên diện rộng có thể không phải phương án tối ưu.

Việc duy trì lãi suất ổn định trong giai đoạn hiện nay vì vậy tạo dư địa chính sách để Trung Quốc từng bước điều chỉnh cơ chế định giá và phân bổ tín dụng, hướng tới mục tiêu vừa duy trì tăng trưởng, vừa hạn chế những xáo trộn không cần thiết đối với thị trường và nền kinh tế.