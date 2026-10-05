Trung Quốc giới hạn mức sạc xe đến 80% để giảm ùn tắc

Ô tô điện tại trạm sạc ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo các chuyên gia Trung Quốc, pin lithium của xe năng lượng mới có đặc điểm sạc nhanh trong khoảng 0-80% dung lượng. Khi vượt mức 80%, pin chuyển sang giai đoạn sạc chậm, thời gian cho 20% còn lại có thể tương đương thời gian sạc 80% đầu tiên. Việc tiếp tục chiếm trụ sạc trong giai đoạn này làm giảm hiệu suất sử dụng hạ tầng.

Do đó, tại một số khu vực, cơ quan quản lý và đơn vị vận hành trạm sạc khuyến nghị chủ xe rời trạm sau khi pin đạt 80% để dành chỗ cho các phương tiện khác. Đối với xe hybrid sạc ngoài và xe sử dụng hệ thống mở rộng phạm vi hoạt động, người sử dụng được khuyến nghị chuyển sang đổ nhiên liệu khi các trạm sạc quá tải.

Theo Cục Năng lượng quốc gia, lượng điện sạc trên các tuyến cao tốc trong những ngày qua đã tăng 60,4% so với cùng kỳ năm 2025. Bộ Giao thông Vận tải cảnh báo nhu cầu sạc tiếp tục tăng và khuyến cáo chủ xe chủ động lập kế hoạch, tránh giờ cao điểm và theo dõi tình trạng các trạm sạc qua ứng dụng di động.