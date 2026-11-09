Trung Quốc giảm nhập khẩu LNG do nguồn cung trong nước dồi dào

Các tàu kéo đang hỗ trợ một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cập cảng ở Yantai, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Theo Bloomberg, giá LNG bình quân trên toàn Trung Quốc hôm nay ở mức 21,97 USD/triệu đơn vị nhiệt Anh (mmBtu), thấp hơn gần 10 USD/mmBtu so với giá tham chiếu Japan/Korea Marker (JKM).

Giá khí đốt giảm trong bối cảnh các tập đoàn năng lượng quốc doanh Trung Quốc đã hoàn tất chiến dịch tích trữ khí đốt và bắt đầu đưa nguồn khí từ kho dự trữ ra thị trường. Nguồn cung trong nước dồi dào khiến các doanh nghiệp Trung Quốc không còn mặn mà với việc mua LNG trên thị trường giao ngay.

Trung Quốc là một trong những quốc gia nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là thị trường có mức độ nhạy cảm cao với biến động giá. Đầu năm nay, các nhà giao dịch năng lượng Trung Quốc đã hạn chế nhập khẩu LNG khi giá vượt ngưỡng 20 USD/mmBtu. Biện pháp này tiếp tục được duy trì đến tháng 9 do giá nhiên liệu vẫn ở mức cao. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp khí đốt Trung Quốc cũng đang tìm kiếm những nguồn cung thay thế LNG từ Trung Đông.

Diễn biến này được xem là tín hiệu tích cực đối với các quốc gia nhập khẩu LNG khác tại châu Á cũng như châu Âu, trong bối cảnh cả hai khu vực đang chạy đua bổ sung nguồn cung khí đốt trước mùa đông. Giá cả là yếu tố quan trọng đối với cả hai thị trường. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu châu Âu thường có tiềm lực tài chính lớn hơn và sẵn sàng trả giá cao hơn để cạnh tranh nguồn hàng với khách mua châu Á, nhất là khi giá tăng đến mức khiến các doanh nghiệp châu Á phải hạn chế mua vào.

Cuối tháng 10, giá LNG giao ngay tại thị trường châu Á đã vượt mốc 30 USD/mmBtu lần đầu tiên kể từ tháng 12/2022. Nguyên nhân là hoạt động xuất khẩu LNG của Qatar tiếp tục gián đoạn, trong khi tình trạng mất cân đối giữa cung và cầu trên thị trường toàn cầu ngày càng gia tăng, bất chấp xuất khẩu LNG của Mỹ tăng mạnh. Giá LNG tại châu Á hiện vẫn duy trì trên 31 USD/mmBtu, với mức chốt phiên gần nhất là 31,49 USD/mmBtu.

Trong khi đó, trên thị trường hợp đồng tương lai châu Âu, giá khí đốt đã giảm từ mức trên 100 euro/MWh xuống còn 86,80 euro/MWh. Diễn biến này có thể xuất phát từ tâm lý lạc quan trở lại về tình hình Trung Đông sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội Mỹ.