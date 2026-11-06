Trung Quốc giảm mạnh xuất khẩu dầu diesel

Các bể chứa dầu và cơ sở vật chất của Công ty TNHH Lưu trữ Dầu Xinhai tại Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Xuất khẩu nhiên liệu của Trung Quốc - nhà cung cấp có vai trò điều tiết nguồn cung lớn tại châu Á, đã biến động mạnh kể từ khi cuộc xung đột ở Iran bùng nổ vào tháng 2, sau khi Chính phủ Trung Quốc áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm ưu tiên nguồn cung trong nước, yêu cầu các nhà máy lọc dầu phải xin phê duyệt xuất khẩu theo từng tháng. Tuy nhiên, kể từ khi Trung Quốc bắt đầu nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu vào tháng 7, lượng dầu diesel xuất khẩu đã tăng vọt lên mức cao nhất trong nhiều năm, đạt 1,33 triệu tấn trong tháng 8 và 1,8 triệu tấn trong tháng 9, khiến lượng tồn kho trong nước sụt giảm, theo các nhà phân tích.

Mặc dù các nhà máy lọc dầu vẫn chưa hoàn tất toàn bộ giao dịch cho nửa cuối tháng 11, những ước tính sơ bộ cho thấy tổng lượng dầu diesel xuất khẩu trong tháng này có thể giảm xuống dưới 800.000 tấn, theo nhận định của 5 chuyên gia trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp. Đây sẽ là mức thấp nhất kể từ tháng 7, căn cứ theo dữ liệu hải quan. Ít nhất hai lô hàng vẫn được lên lịch bốc xếp sau giữa tháng 11.

Mặc dù biên lợi nhuận xuất khẩu vẫn ở mức cao, lên tới 800 nhân dân tệ (120,30 USD)/tấn trong tuần qua, tuy nhiên việc cắt giảm xuất khẩu dầu diesel đã trở nên cần thiết khi lượng tồn kho trong nước của Trung Quốc giảm do nhu cầu nội địa duy trì ổn định, trong khi sản lượng lọc dầu thấp hơn dự kiến, theo các thương nhân.

Theo dữ liệu của Oilchem, tồn kho dầu diesel thương mại đã giảm mạnh xuống còn 11,1 triệu tấn (tương đương 83 triệu thùng) vào cuối tháng 10, mức thấp nhất kể từ khi công ty tư vấn này bắt đầu thống kê vào năm 2011.

Giá bán buôn dầu diesel tại tỉnh Sơn Đông - trung tâm lọc dầu của Trung Quốc, đã tăng vọt lên hơn 10.000 nhân dân tệ/tấn, mức cao nhất kể từ năm 2018, theo Oilchem.

Trong khoảng một tuần trở lại đây, các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã hạn chế bán dầu diesel cho những khách hàng tiêu thụ lớn và các nhà phân phối trong nước, theo một nhà bán buôn tại tỉnh Quảng Đông và một nhà phân tích thuộc công ty tư vấn SCI.

Một số trường hợp, các nhà máy lọc dầu yêu cầu khách hàng mua kèm 3 tấn xăng cho mỗi tấn dầu diesel nhằm tối đa hóa lợi nhuận, do nhu cầu xăng yếu hơn, theo một nhà phân phối tại Quảng Đông.

Trên mạng xã hội, các tài xế xe tải tại một số tỉnh, thành gồm Quảng Đông, Hà Bắc, Hồ Bắc, Sơn Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang và khu tự trị Nội Mông cho biết một số cây xăng đang áp dụng biện pháp phân phối dầu diesel theo định mức, trong khi một số tài xế thậm chí không thể mua được nhiên liệu.

Trước đó, Trung Quốc được dự báo sẽ đẩy mạnh xuất khẩu nhiên liệu trong hai tháng cuối năm 2026, sau khi Bắc Kinh cấp thêm một đợt hạn ngạch xuất khẩu xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay hiếm hoi lần thứ tư, nâng tổng hạn ngạch xuất khẩu cả năm lên 42 triệu tấn, tăng 6% so với năm ngoái.

Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, Trung Quốc đã xuất khẩu hơn 23 triệu tấn xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay, theo dữ liệu hải quan. Năm 2025, trung bình mỗi tháng Trung Quốc xuất khẩu tổng cộng 3 triệu tấn ba loại nhiên liệu này.

Trong khi đó, theo ước tính của một số thương nhân, lượng xăng xuất khẩu trong tháng 11 có thể giảm xuống dưới 1 triệu tấn, do các nhà máy lọc dầu bắt đầu hạn chế bán ra sau khi biên lợi nhuận xăng tại thị trường châu Á giảm gần 20 USD/thùng kể từ cuối tháng 10, xuống dưới 7 USD/thùng. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 2.