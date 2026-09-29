Trung Quốc giảm mạnh nhập khẩu LNG tháng thứ hai liên tiếp

Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc giảm là do giá LNG tăng mạnh trong bối cảnh tình hình ở Trung Đông diễn biến căng thẳng, trong khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz gần như bị đình trệ.

Giá LNG tăng cao khiến các doanh nghiệp Trung Quốc giảm mua LNG giao ngay. Một số doanh nghiệp thậm chí bán lại LNG theo các hợp đồng dài hạn ra nước ngoài để có lợi nhuận cao hơn. Việc Trung Quốc giảm mua đang giúp thị trường LNG toàn cầu bớt căng thẳng.

Nếu mùa Đông năm nay lạnh hơn, châu Âu và châu Á có thể cạnh tranh để mua LNG, đẩy giá tăng và gây thêm áp lực lạm phát tại các nước nhập khẩu. Trong bối cảnh đó, Chính phủ Trung Quốc đang khuyến khích các doanh nghiệp nhà nước hạn chế bán LNG ra nước ngoài để giữ nguồn cung cho mùa Đông. Vì vậy, lượng LNG nhập khẩu của Trung Quốc có thể tăng trở lại khi mùa Đông đến gần.