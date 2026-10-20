Trung Quốc gia tăng thu mua đậu tương Mỹ

Nông dân thu hoạch đậu tương tại trang trại ở Scribner, bang Nebraska, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, lượng đậu tương nhập khẩu từ Brazil trong tháng 9 giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2025, từ 10,96 triệu tấn xuống 10,7 triệu tấn. Tổng lượng đậu tương nhập khẩu của Trung Quốc, quốc gia thu mua đậu tương lớn nhất thế giới, đạt 11,88 triệu tấn trong tháng 9, giảm 7,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng từ đầu năm đến nay, Trung Quốc nhập khẩu 11,06 triệu tấn đậu tương từ Mỹ, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, lượng nhập khẩu từ Brazil tăng 3,4%, lên 65,84 triệu tấn.

Căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh và Washington trong năm 2025 đã khiến các nhà nhập khẩu Trung Quốc trì hoãn mua đậu tương từ vụ thu hoạch trước của Mỹ cho đến sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước vào tháng 10/2025. Sau cuộc gặp, Trung Quốc đã mua khoảng 12 triệu tấn đậu tương Mỹ, song khối lượng này vẫn thấp hơn đáng kể so với mức trước khi xảy ra chiến tranh thương mại.

Các nhà giao dịch cho biết Trung Quốc đã mua hơn 60% trong mục tiêu nhập khẩu 25 triệu tấn đậu tương Mỹ cho niên vụ 2026-2027. Các lô hàng theo kế hoạch này bắt đầu giao từ tháng 9.