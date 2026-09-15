Trung Quốc gia tăng sức ép với các hãng xe tải Đức

Sau khi giành thị phần đáng kể trong lĩnh vực ô tô điện, các nhà sản xuất Trung Quốc đang mở rộng sang thị trường xe tải châu Âu, tạo thêm sức ép đối với các hãng xe Đức và châu Âu.

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang mở rộng sang thị trường xe tải châu Âu, tạo thêm sức ép đối với các hãng xe Đức và châu Âu. Ảnh minh hoạ: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tại Triển lãm ô tô quốc tế IAA 2026 ở Hannover, bang Lower Saxony (Niedersachsen), nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới của Trung Quốc BYD giới thiệu mẫu xe tải điện hạng nặng ETT 44 và dự kiến đưa sản phẩm này vào thị trường châu Âu từ cuối năm nay. Baris Akyalcin, phụ trách kinh doanh xe tải điện của BYD tại châu Âu, cho biết tập đoàn đặt mục tiêu trở thành một trong những nhà cung cấp xe tải điện hàng đầu tại châu Âu trong 3 năm tới.

Tại IAA 2026 – một trong những triển lãm ô tô hàng đầu thế giới, BYD nằm trong số 363 doanh nghiệp Trung Quốc tham dự, đông nhất trong số các nhóm doanh nghiệp nước ngoài tại triển lãm với tổng cộng khoảng 1.600 công ty. Giới công nghiệp Đức nhận định sự hiện diện của các doanh nghiệp Trung Quốc đang bước sang “một cấp độ mới”.

Không chỉ BYD, FAW Trucks, đối tác liên doanh của Volkswagen tại Trung Quốc, cũng có kế hoạch thâm nhập thị trường châu Âu trong 10 năm tới. Trong khi đó, Tesla dự kiến đưa mẫu xe tải điện Semi vào châu Âu từ năm 2027.

Hiện doanh số xe tải Trung Quốc tại châu Âu còn rất thấp. Trong nửa đầu năm nay, các hãng Trung Quốc bán chưa tới 60 xe tải hạng nặng tại khu vực này. Tuy nhiên, McKinsey và BCG dự báo đến năm 2035, các nhà sản xuất Trung Quốc có thể chiếm thị phần ở mức hai chữ số tại châu Âu.

Lợi thế đáng chú ý của xe tải điện Trung Quốc là chi phí. Theo McKinsey, tổng chi phí trong suốt vòng đời sử dụng của xe tải điện Trung Quốc thấp hơn khoảng 30-40% so với xe của các nhà sản xuất châu Âu, ngay cả khi xe được sản xuất tại châu Âu. BCG ước tính mức chênh lệch có thể lên tới 50%.

Các doanh nghiệp Trung Quốc cũng có lợi thế về pin và quy mô sản xuất. Thị trường xe tải điện Trung Quốc lớn gấp khoảng 1,5 lần thị trường châu Âu và Mỹ cộng lại. Ngoài ra, các nhà sản xuất Trung Quốc có tốc độ phát triển sản phẩm nhanh hơn đáng kể.

Nhu cầu đối với xe tải điện tại châu Âu được dự báo tăng mạnh do các quy định về khí thải. Đến năm 2030, khoảng 35% xe tải mới tại EU phải là xe không phát thải. Tuy nhiên, trong nửa đầu năm nay, xe tải điện mới chiếm chưa tới 3% số đăng ký mới tại châu Âu.

Các hãng xe Trung Quốc đang nhắm vào khoảng trống này. Gần 30% xe tải hạng nặng mới đăng ký tại Trung Quốc hiện đã chạy điện và hơn 90% xe tải không phát thải được bán trên toàn cầu đến từ các doanh nghiệp Trung Quốc.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất Trung Quốc vẫn gặp trở ngại lớn tại châu Âu, trong đó có mạng lưới dịch vụ và cơ sở hạ tầng sạc. BYD và FAW trước mắt dựa vào các xưởng sửa chữa độc lập thay vì xây dựng mạng lưới dịch vụ riêng.

McKinsey cho rằng châu Âu cần 15.000-20.000 điểm sạc công cộng dành riêng cho xe tải vào năm 2030, trong khi các hiệp hội ngành ước tính nhu cầu có thể lên tới 35.000 điểm. Hiện khu vực này mới có khoảng 2.000-5.000 điểm sạc.

Các nhà sản xuất xe tải châu Âu cũng cho rằng quy định hiện nay cần được điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tế chuyển đổi. Tổng giám đốc Daimler Truck, Karin Radström, cảnh báo nếu các quy định về CO2 không thay đổi, khả năng cạnh tranh của ngành xe thương mại châu Âu sẽ bị ảnh hưởng.

Trong khi tập trung phát triển xe điện, các nhà sản xuất xe tải châu Âu như Daimler Truck và Volvo Trucks đồng thời đặt cược vào công nghệ hydro, đặc biệt đối với xe tải trọng lớn và chạy đường dài. Daimler Truck dự kiến đầu tư hàng trăm triệu euro vào xe tải hydro và cuối năm nay sẽ bàn giao lô thử nghiệm đầu tiên gồm 100 xe.

Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng hydro cũng còn rất hạn chế. Theo Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Đức (VDA), châu Âu cần khoảng 2.000 trạm tiếp nhiên liệu hydro cho xe tải vào năm 2030, trong khi hiện chỉ có hơn 300 trạm.

Các chuyên gia BCG cho rằng xe tải chạy pin nhiều khả năng vẫn là công nghệ chủ đạo tại châu Âu, trong khi hydro chỉ giữ vai trò trong một số phân khúc. BYD cũng khẳng định không có kế hoạch phát triển xe tải hydro và tiếp tục đặt cược vào công nghệ pin.