Trung Quốc gia tăng căng thẳng thương mại với châu Âu

Động thái này được đưa ra chưa đầy một tuần trước cuộc đàm phán của Cao ủy Thương mại EU Maroš Šefčovič tại Bắc Kinh.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết thị trường Trung Quốc đang tràn ngập para-nitrotoluene giá rẻ từ EU, gây thiệt hại cho các nhà sản xuất trong nước. Quyết định của Bắc Kinh đã làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Brussels.

Cuộc đàm phán giữa Cao ủy Thương mại EU Maroš Šefčovič và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào nhằm tránh leo thang các biện pháp trả đũa thương mại dự kiến diễn ra ngày 8/10.

Động thái mới nhất của Trung Quốc diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi EU mở cuộc điều tra về nhập khẩu nhựa PVC, trong đó Trung Quốc là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng.