Robot hình người pha cà phê phục vụ các nhà báo tại trung tâm báo chí Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã.

Việc dẫn dắt 29 tiêu chuẩn quốc tế nền tảng về AI, cùng tham gia xây dựng đề xuất bộ tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên chuyên biệt về quản trị AI tạo sinh, cho thấy Trung Quốc đang từng bước chuyển hóa năng lực công nghệ và công nghiệp thành vai trò lớn hơn trong định hình luật chơi AI toàn cầu.

TỪ NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ ĐẾN VAI TRÒ XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN

Trung Quốc đang đi đầu trong việc xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên trên thế giới về quản trị trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh, đồng thời dẫn dắt quá trình phát triển 29 tiêu chuẩn quốc tế nền tảng về AI. Thông tin được Cơ quan Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc (SAMR) công bố ngày 24/11.

Theo ông Sun Wei, Phó Cục trưởng phụ trách đổi mới tiêu chuẩn thuộc SAMR, Trung Quốc đang tích cực tham gia xây dựng khuôn khổ tiêu chuẩn AI toàn cầu trong khuôn khổ Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và Ủy ban Kỹ thuật Điện quốc tế (IEC) - hai tổ chức có vai trò quan trọng trong việc xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế.

Để thúc đẩy quá trình này, Trung Quốc đã tập hợp các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu và tổ chức nghiên cứu, dẫn dắt xây dựng 29 tiêu chuẩn quốc tế nền tảng trong những lĩnh vực trọng yếu như quản trị dữ liệu, tương tác người - máy, an toàn và độ tin cậy.

Bên cạnh đó, nước này điều phối 15 tổ chức tiêu chuẩn hóa kỹ thuật, dẫn dắt quá trình xây dựng 49 tiêu chuẩn quốc tế về ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực, từ thành phố thông minh đến sản xuất thông minh.

Những con số này cho thấy hoạt động xây dựng tiêu chuẩn AI của Trung Quốc không còn giới hạn ở một số lĩnh vực nghiên cứu chuyên biệt, mà đang mở rộng sang nhiều ứng dụng có tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý xã hội.

Đáng chú ý, Trung Quốc đang hợp tác với một số quốc gia để xây dựng đề xuất tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên trên thế giới chuyên biệt về quản trị AI tạo sinh. Nội dung tập trung vào những rủi ro ngày càng phổ biến như công nghệ giả mạo sâu (deepfake) và hành vi đầu độc mô hình AI (model poisoning).

Đây đều là những vấn đề đặt ra thách thức lớn đối với an ninh thông tin, độ tin cậy của dữ liệu và khả năng kiểm soát các hệ thống AI. Việc xây dựng tiêu chuẩn chung được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở để các quốc gia thống nhất cách tiếp cận trong nhận diện, đánh giá và quản lý những rủi ro này.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT TRỞ THÀNH CÔNG CỤ CẠNH TRANH

Một dấu mốc đáng chú ý trong nỗ lực của Trung Quốc là tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng dữ liệu AI do nước này dẫn dắt đã được các tổ chức tiêu chuẩn hóa châu Âu thông qua.

Tiêu chuẩn này sẽ trở thành tài liệu tham chiếu kỹ thuật quan trọng cho hoạt động đánh giá mức độ tuân thủ AI tại Liên minh châu Âu (EU). Đây cũng là minh chứng cho vai trò ngày càng đáng kể của Trung Quốc trong việc định hình các quy tắc quản trị dữ liệu quốc tế.

Ông Fan Kefeng Phó Chủ tịch Viện Tiêu chuẩn hóa Điện tử Trung Quốc

Việc một tiêu chuẩn do Trung Quốc dẫn dắt được các tổ chức tiêu chuẩn hóa châu Âu thông qua có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi kỹ thuật. Trong lĩnh vực AI, tiêu chuẩn không chỉ quy định cách thức thiết kế, vận hành hay đánh giá hệ thống, mà còn có thể tác động đến điều kiện tiếp cận thị trường, chi phí tuân thủ và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Khi một tiêu chuẩn được chấp nhận rộng rãi, các doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn đó có thể thuận lợi hơn trong quá trình phát triển sản phẩm, kiểm thử và chứng minh mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại nhiều thị trường. Ngược lại, những doanh nghiệp không đáp ứng được các yêu cầu này có thể phải đối mặt với chi phí điều chỉnh công nghệ và quy trình vận hành.

Do đó, việc tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế mang lại cho các quốc gia cơ hội tác động đến những nguyên tắc kỹ thuật và quản trị mà thị trường toàn cầu sẽ áp dụng trong tương lai.

Đây cũng là lý do các nền kinh tế lớn ngày càng coi tiêu chuẩn hóa AI là một bộ phận quan trọng trong chiến lược cạnh tranh công nghệ. Quốc gia có năng lực nghiên cứu, phát triển và triển khai công nghệ mạnh, đồng thời có tiếng nói trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn, sẽ có thêm lợi thế trong việc thúc đẩy các giải pháp và hệ sinh thái công nghệ của mình tiếp cận thị trường quốc tế.

Trung Quốc cũng đang mở rộng hoạt động xây dựng tiêu chuẩn sang lĩnh vực bảo mật các dịch vụ suy luận của mô hình AI quy mô lớn. Tiêu chuẩn do nước này đề xuất tập trung xử lý những nguy cơ mới như tấn công chèn câu lệnh (prompt injection), đầu độc ngữ cảnh (context poisoning) và rò rỉ dữ liệu giữa các khách hàng sử dụng chung hệ thống (cross-tenant data leakage).

Đây là những lỗ hổng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính bảo mật, độ tin cậy và khả năng thương mại hóa các dịch vụ AI. Khi các mô hình AI ngày càng được tích hợp sâu vào hoạt động doanh nghiệp và các hệ thống quản lý, yêu cầu về tiêu chuẩn an toàn sẽ trở thành một trong những điều kiện quan trọng để thúc đẩy ứng dụng công nghệ trên quy mô lớn.

MỞ RỘNG ẢNH HƯỞNG TỪ TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ĐẾN THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU

Vai trò ngày càng tăng của Trung Quốc trong hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc tế còn được thể hiện qua nguồn nhân lực tham gia các tổ chức chuyên môn. Dữ liệu mới nhất của SAMR cho thấy gần 400 chuyên gia Trung Quốc đã đăng ký tham gia các cơ quan chuyên môn về AI thuộc ISO và IEC.

Theo ông Shen Yi, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế về Quản trị Không gian mạng Toàn cầu thuộc Đại học Phúc Đán, các tiêu chuẩn quốc tế có thể chuyển hóa những nguyên tắc quản trị thành quy trình thực thi cụ thể, có khả năng so sánh và kiểm chứng giữa các thị trường.

Về dài hạn, cuộc cạnh tranh AI toàn cầu sẽ không chỉ được quyết định bởi quốc gia nào sở hữu mô hình mạnh hơn, năng lực tính toán lớn hơn hay nguồn vốn đầu tư dồi dào hơn. Khả năng tham gia xây dựng các quy tắc, tiêu chuẩn và cơ chế quản trị chung cũng sẽ là một yếu tố quan trọng quyết định vị thế của mỗi nền kinh tế.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh AI đang phát triển nhanh chóng, trong khi cách tiếp cận về quản lý và kiểm soát công nghệ giữa các quốc gia vẫn còn khác biệt. Những tiêu chuẩn chung có thể giúp giảm tình trạng trùng lặp trong kiểm thử, tiết kiệm chi phí tuân thủ cho các doanh nghiệp đa quốc gia, đồng thời hạ thấp rào cản để các nước đang phát triển tham gia vào hoạt động quản trị AI toàn cầu.

Không chỉ tập trung vào việc dẫn dắt xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế, Trung Quốc còn đẩy mạnh đưa hệ thống tiêu chuẩn AI trong nước tiếp cận thị trường nước ngoài.

Đến nay, nước này đã công bố bản dịch bằng tiếng nước ngoài của 15 tiêu chuẩn quốc gia về AI, bao gồm các lĩnh vực như mô hình AI quy mô lớn và kiểm thử hiệu năng máy chủ. Trung Quốc dự kiến tiếp tục dịch 78 tiêu chuẩn quốc gia sang 12 ngôn ngữ.

Động thái này cho thấy một hướng tiếp cận rộng hơn: đưa các tiêu chuẩn kỹ thuật trong nước trở thành tài liệu tham chiếu cho cộng đồng quốc tế, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận và ảnh hưởng của hệ sinh thái công nghệ Trung Quốc.

Với Trung Quốc, việc đồng thời phát triển năng lực công nghệ, mở rộng mạng lưới chuyên gia và thúc đẩy các tiêu chuẩn trong nước ra thị trường quốc tế đang tạo nên một chiến lược nhiều tầng nấc. Nếu các đề xuất do nước này dẫn dắt tiếp tục được cộng đồng quốc tế chấp nhận, Trung Quốc sẽ có thêm cơ hội chuyển hóa vị thế của một cường quốc công nghệ thành ảnh hưởng trong quản trị AI toàn cầu.