Ngày 24/11, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo gia hạn việc đình chỉ một phần các biện pháp kiểm soát xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng sang Mỹ thêm 2 tháng, từ ngày 28/11/2026 đến ngày 27/1/2027.

Theo thông báo, việc đình chỉ khoản 2 trong Thông báo số 46 năm 2024, vốn được công bố lần đầu vào tháng 11/2025 và dự kiến hết hiệu lực ngày 27/11/2026, sẽ tiếp tục được duy trì.

Theo quy định tại khoản này, Trung Quốc về nguyên tắc không cho phép xuất khẩu sang Mỹ các mặt hàng lưỡng dụng liên quan đến gali, germani, antimon và vật liệu siêu cứng.

Đối với mặt hàng than chì (graphite), hoạt động xuất khẩu sang Mỹ phải trải qua quy trình thẩm tra chặt chẽ hơn về đối tượng sử dụng cuối cùng và mục đích sử dụng.

Gali và germani được sử dụng trong chất bán dẫn; germani còn được dùng trong công nghệ hồng ngoại, cáp quang và pin mặt trời. Antimon được sử dụng trong đạn dược và các loại vũ khí khác, trong khi than chì là thành phần lớn nhất tính theo khối lượng của pin xe điện.

Trung Quốc lần đầu áp đặt lệnh cấm xuất khẩu một số khoáng sản thiết yếu sang Mỹ vào tháng 12/2023, nhằm đáp trả việc chính quyền Tổng thống Joe Biden khi đó mở rộng các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip.

Đến tháng 11/2025, Bắc Kinh quyết định tạm dừng thực thi lệnh cấm sau khi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đạt được thỏa thuận đình chiến thương mại tại Hàn Quốc. Thời hạn tạm dừng ban đầu được ấn định đến ngày 27/11/2026.

Việc gia hạn lần này giúp đồng bộ thời hạn tạm dừng lệnh cấm với các nội dung khác trong thỏa thuận đình chiến thương mại dự kiến kéo dài đến tháng 1/2027.

Những nội dung này bao gồm việc nới lỏng thuế quan và tạm dừng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu bổ sung của Trung Quốc đối với đất hiếm, vốn dự kiến hết hiệu lực vào ngày 10/1/2027./.