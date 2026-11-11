Trung Quốc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại với Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NHK

Thông báo được đưa ra hôm 9-11 này nhằm chính thức hóa thỏa thuận mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Washington hồi tháng 9 vừa qua.

Hai bên đã tạm dừng một số biện pháp từng khiến căng thẳng leo thang. Cụ thể, Bắc Kinh ngừng áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chặt chẽ hơn đối với các sản phẩm đất hiếm, trong khi Washington hạ mức thuế quan bổ sung.

Tuần trước, Trung Quốc và Mỹ tiếp tục nỗ lực thu hẹp bất đồng. Bộ trưởng Thương mại hai nước đã điện đàm, song những lo ngại xoay quanh đất hiếm và công nghệ tiên tiến vẫn còn hiện hữu.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ gặp nhau thêm 2 lần nữa trong năm nay.

Hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến (Trung Quốc) vào tuần tới, và tại Hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở bang Florida (Mỹ) vào tháng 12.

Theo NHK