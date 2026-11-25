Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến tuần trước - Ảnh: Getty Images

Ngày thứ Ba (24/11), Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo gia hạn việc đình chỉ kiểm soát xuất khẩu một số khoáng sản sang Mỹ đến ngày 27/1/2027, thay vì kết thúc vào ngày 27/11 tới như kế hoạch ban đầu.

Nhóm khoáng sản trên gồm germanium, gallium và antimony, được Trung Quốc xếp vào loại lưỡng dụng, tức có thể phục vụ cả mục đích dân sự lẫn quân sự. Bắc Kinh áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với nhóm khoáng sản này từ năm 2024, nhưng đồng ý tạm dừng từ tháng 11 năm ngoái trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng thương mại với Mỹ.

Theo tờ báo Financial Times, quyết định trên của Bắc Kinh gây bất ngờ khi Mỹ vừa ban hành các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới vào tuần trước nhằm hạn chế sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung Quốc. Những quy định này buộc một số nhà sản xuất chip tại Đài Loan và Hàn Quốc phải tạm dừng giao một số lô hàng cho khách hàng Trung Quốc.

Động thái của Bắc Kinh cũng được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump can thiệp để ông Jensen Huang trở lại ghế CEO Nvidia. Ông Huang từ lâu ủng hộ việc tiếp tục bán chip sang Trung Quốc.

Trước đó, giới phân tích dự báo những biện pháp kiểm soát mới của Mỹ có thể khiến Trung Quốc đáp trả và đẩy căng thẳng leo thang.

“Nếu phía Mỹ khăng khăng đi theo con đường riêng, Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả để kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo vào tuần trước.

Việc nắm giữ vai trò chi phối trong chuỗi cung ứng hàng chục loại khoáng sản thiết yếu và đất hiếm mang lại cho Bắc Kinh lợi thế đáng kể trong quan hệ với Washington. Lợi thế này càng thể hiện rõ sau cuộc chiến thuế quan giữa hai nước năm ngoái, vốn dẫn đến thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh hiện nay.

Thỏa thuận đình chiến do Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump nhất trí tại Hàn Quốc hồi tháng 10 năm ngoái, ban đầu có thời hạn 1 năm và sẽ hết hạn vào ngày 10/11. Hồi tháng 9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo gia hạn thêm 2 tháng, đến ngày 10/1/2027.

Vào tháng 10 năm ngoái, Trung Quốc cũng ban hành các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm mới, nhưng tạm dừng thực thi chỉ một tháng sau đó. Đầu tháng này, Bắc Kinh gia hạn lệnh tạm dừng thêm 2 tháng, đến ngày 10/1/2027.

Trong năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Trump đã gặp nhau ba lần nhằm hạ nhiệt căng thẳng, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại. Cuộc gặp gần nhất diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo châu Á - Thái Bình Dương tại Trung Quốc tuần trước. Hai nhà lãnh đạo dự kiến tiếp tục gặp nhau tại hội nghị Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) ở Miami, Mỹ vào tháng 12.

Trước cuộc gặp thượng đỉnh trong tháng này, Mỹ cáo buộc Trung Quốc chưa thực hiện đầy đủ các cam kết, trong đó có vấn đề xuất khẩu đất hiếm. Trung Quốc hiện chiếm ưu thế vượt trội trên toàn cầu trong hoạt động cung cấp và chế biến hầu hết khoáng sản thiết yếu và đất hiếm. Nhiều loại trong số này có vai trò quan trọng đối với ngành quốc phòng và công nghệ.

Hiện chưa rõ Bắc Kinh có áp dụng biện pháp tạm dừng hạn chế xuất khẩu tương tự đối với các hạn chế xuất khẩu nhằm vào Nhật Bản hay không. Từ tháng 1 năm nay, Trung Quốc cấm xuất khẩu sang Nhật Bản các mặt hàng lưỡng dụng có thể phục vụ mục đích quân sự, trong đó có đất hiếm.

Trong những tuần gần đây, giới chức Nhật Bản cảnh báo nguồn cung yttrium tại nước này có thể cạn kiệt trong vài tháng tới nếu các đối tác ngoài Trung Quốc không phối hợp hành động. Đây là vật liệu quan trọng đối với động cơ máy bay phản lực, tuabin khí, con chip và bộ xúc tác xử lý khí thải.

Căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh đã âm ỉ suốt một năm qua, kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đưa ra phát biểu liên quan tới Đài Loan.

Trao đổi với Financial Times, một số quan chức Nhật Bản cho biết dù lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc gặp nhau nhằm hạ nhiệt căng thẳng, tình trạng ngừng xuất khẩu các vật liệu đất hiếm then chốt sang Nhật Bản hầu như không thay đổi. Trái lại, Trung Quốc còn siết chặt hơn việc thực thi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu sang Nhật Bản.