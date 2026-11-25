Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, việc tạm dừng các hạn chế xuất khẩu gallium, germanium và antimon sang Mỹ sẽ tiếp tục được duy trì thêm 2 tháng, thay vì kết thúc vào ngày 27/11 như kế hoạch ban đầu. Đây là những nguyên liệu quan trọng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, từ sản xuất chất bán dẫn đến công nghiệp vệ tinh và thiết bị quân sự.

Động thái trên diễn ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến tuần trước, trong bối cảnh hai nước đang tìm cách duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại, song vẫn tồn tại bất đồng về lĩnh vực công nghệ và kiểm soát xuất khẩu.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng các biện pháp hạn chế của Mỹ đối với việc tiếp cận công nghệ bán dẫn tiên tiến đã vi phạm những thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời cảnh báo Bắc Kinh sẽ có biện pháp đáp trả nếu Washington tiếp tục triển khai các biện pháp này. Trước đó, Mỹ đã công bố quy định mới nhằm siết chặt khả năng Trung Quốc tiếp cận các loại chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến thông qua những trung tâm dữ liệu đặt ở nước ngoài.

Trung Quốc lần đầu áp đặt lệnh cấm xuất khẩu một số khoáng sản quan trọng sang Mỹ vào tháng 12/2024, nhằm đáp trả việc chính quyền Tổng thống Joe Biden mở rộng các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip. Việc thực thi lệnh cấm sau đó được tạm dừng vào tháng 11/2025, sau khi ông Trump và ông Tập Cận Bình đạt thỏa thuận đình chiến thương mại tại Hàn Quốc. Thời hạn tạm dừng ban đầu được ấn định kết thúc vào ngày 27/11/2026.

Việc gia hạn lần này giúp duy trì sự đồng bộ với các nội dung khác trong thỏa thuận thương mại, trong đó có việc giảm thuế quan và tạm dừng áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu bổ sung đối với đất hiếm của Trung Quốc. Những nội dung này dự kiến kéo dài đến tháng 1/2027, trong đó biện pháp tạm dừng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm có thời hạn đến ngày 10/1.

Trong cuộc cạnh tranh thương mại giữa hai nước, ưu thế của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng được xem là một lợi thế đáng kể. Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Bắc Kinh trong năm ngoái từng tạo sức ép đối với Washington, buộc hai bên phải tìm kiếm giải pháp tháo gỡ căng thẳng.

Theo số liệu của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) năm 2025, Trung Quốc chiếm khoảng 99% sản lượng gallium tinh khiết thấp và 36% sản lượng antimon khai thác toàn cầu, đồng thời là nhà sản xuất, xuất khẩu germanium hàng đầu thế giới. Vị thế này cho phép Bắc Kinh duy trì ảnh hưởng đáng kể đối với nguồn cung các nguyên liệu thiết yếu cho nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao.