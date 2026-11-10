Trung Quốc gia hạn tạm dừng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm

Mỏ đất hiếm ở Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN phát

Ngày 9-11, Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan Trung Quốc thông báo kéo dài thời gian tạm dừng thực thi các biện pháp trên từ ngày 11-11 đến ngày 10-1-2027.

Theo Tân Hoa xã, gói biện pháp kiểm soát được Trung Quốc công bố năm 2025, bao gồm 5 nguyên tố đất hiếm trung bình và nặng, trong đó có holmi, cùng các thiết bị, nguyên liệu và công nghệ liên quan đến đất hiếm. Ngoài ra, danh mục còn bao gồm vật liệu siêu cứng, pin lithium và vật liệu cực âm bằng than chì tổng hợp.

Trước đó, Bắc Kinh đã quyết định tạm dừng thực thi các biện pháp này từ ngày 7-11-2025 đến ngày 10-11, trên cơ sở đồng thuận đạt được tại cuộc tham vấn kinh tế và thương mại Trung Quốc - Mỹ tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Việc tiếp tục gia hạn cho thấy Trung Quốc duy trì quyết định nới lỏng một số hạn chế xuất khẩu đối với các vật liệu chiến lược trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết.

Đất hiếm và các vật liệu liên quan có vai trò quan trọng trong sản xuất xe điện, pin, thiết bị điện tử và công nghệ quốc phòng.