Một mỏ khai thác khoáng vật tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: THX

Theo Bloomberg, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 24-11 thông báo tiếp tục cho phép xuất khẩu gali, germani và antimon sang Mỹ, thay vì khôi phục lệnh cấm từ ngày 27-11 như kế hoạch trước đó.

Đây là những khoáng sản thiết yếu trong sản xuất chất bán dẫn, vệ tinh và thiết bị quân sự. Quyết định được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến tuần trước.

Tuy nhiên, căng thẳng thương mại vẫn hiện hữu khi Washington tiếp tục siết khả năng tiếp cận chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến của Trung Quốc, kể cả thông qua các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài.

Bắc Kinh cho rằng những biện pháp này đi ngược các thỏa thuận song phương và cảnh báo có thể đáp trả.

Trung Quốc hiện chi phối nguồn cung nhiều khoáng sản chiến lược. Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, nước này chiếm 99% sản lượng gali sơ cấp độ tinh khiết thấp và 36% sản lượng antimon khai thác toàn cầu năm 2025.

Việc gia hạn giúp duy trì nguồn cung khoáng sản cho doanh nghiệp Mỹ, nhưng chưa giải quyết những bất đồng căn bản về công nghệ và thương mại giữa hai nước.