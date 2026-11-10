Trung Quốc gia hạn đình chiến thương mại với Mỹ thêm hai tháng

Trung Quốc vừa thông báo gia hạn đình chỉ thuế quan 24% áp lên hàng hóa Mỹ từ ngày 10/11/2024 thêm hai tháng, giữ nguyên mức thuế 10% hiện hành và tiếp tục các biện pháp hỗ trợ thương mại khác đến đầu năm 2027. Động thái này nhằm củng cố kết quả hội nghị thượng đỉnh Washington và duy trì ổn định trong quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trung Quốc tiếp tục duy trì mức thuế 10% với hàng hóa Mỹ, gia hạn đình chiến thương mại thêm hai tháng. Ảnh: Straitstimes

Trung Quốc đã quyết định tiếp tục đình chỉ áp thuế 24% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ thêm hai tháng kể từ ngày 10/11/2024, trong khi vẫn duy trì mức thuế 10% hiện hành. Đây là một phần trong các biện pháp nhằm giảm căng thẳng thương mại và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi hàng hóa giữa hai nước.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng gia hạn việc đình chỉ các khoản phí cảng đặc biệt đối với các tàu liên quan đến Mỹ đến ngày 10/1/2027. Các miễn trừ kiểm soát xuất khẩu đối với một số khoáng sản quan trọng và công nghệ liên quan cũng được kéo dài đến cùng thời điểm này, nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng không bị gián đoạn.

Các biện pháp ảnh hưởng đến 11 công ty Mỹ trong danh sách các thực thể không đáng tin cậy của Trung Quốc và 16 công ty trong danh sách kiểm soát xuất khẩu cũng được đình chỉ cho đến ngày 10/1/2027. Điều này góp phần giảm áp lực lên các doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động tại thị trường Trung Quốc.

Trung Quốc tiếp tục đình chỉ cuộc điều tra liên quan đến an ninh chuỗi cung ứng trong lĩnh vực vận tải biển và đóng tàu, đồng thời gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với năm đơn vị liên quan đến Hanwha Ocean của Mỹ thêm hai tháng. Những hành động này phản ánh sự nhất trí và kết quả đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Washington giữa hai nước.

Các bước đi trên nhằm duy trì sự ổn định trong quan hệ thương mại song phương, đồng thời theo dõi sát sao các động thái về thuế quan của Mỹ để có thể ứng phó kịp thời. Đây được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu vẫn còn nhiều thách thức.