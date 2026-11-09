Trung Quốc gia hạn đình chỉ thuế bổ sung 24% đối với hàng hóa Mỹ thêm hai tháng

Theo thông báo của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc, việc đình chỉ áp thuế bổ sung 24% sẽ tiếp tục có hiệu lực trong hai tháng, bắt đầu từ 13 giờ 01 phút ngày 10/11 (giờ địa phương). Tuy nhiên, mức thuế bổ sung 10% đối với hàng hóa Mỹ vẫn được duy trì.

Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cũng cho biết nước này gia hạn việc đình chỉ thu các khoản phí đặc biệt đối với tàu có liên quan đến Mỹ đến ngày 10/1/2027. Bên cạnh đó, Trung Quốc tiếp tục tạm dừng cuộc điều tra về an ninh chuỗi cung ứng trong lĩnh vực vận tải biển và đóng tàu.

Theo Ủy ban Thuế quan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc, việc gia hạn các biện pháp trên nhằm thực hiện những kết quả và nhận thức chung đạt được tại cuộc gặp giữa lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ ở Washington hồi tháng 9. Cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục theo dõi các biện pháp tiếp theo của phía Mỹ và điều chỉnh những biện pháp đối ứng về thuế quan khi cần thiết.

Sau cuộc gặp cấp cao nói trên, hai bên đã đề xuất một gói cắt giảm thuế quan có đi có lại trị giá 60 tỷ USD. Trong đó, khoảng 17 tỷ USD là giá trị nông sản Mỹ mà Trung Quốc đã nhập khẩu trong năm 2024. Tuy nhiên, kế hoạch này hiện chưa được hoàn tất.

Phía Trung Quốc cũng đề cập việc Mỹ tuyên bố sẽ sử dụng các biện pháp thuế theo Điều 301 để thay thế những mức thuế áp dụng theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế, vốn đã bị các phán quyết tư pháp tuyên là không hợp lệ. Trung Quốc nhận định việc tiếp tục đình chỉ một số mức thuế bổ sung sẽ góp phần duy trì môi trường chính sách ổn định, có thể dự đoán, qua đó thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước.