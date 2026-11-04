Trung Quốc ghi nhận xu hướng chuyển dịch từ vàng trang sức sang vàng đầu tư

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tiêu thụ vàng tại Trung Quốc từ tháng 1-9/2026 tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, song cơ cấu nhu cầu có sự thay đổi đáng kể khi vàng trang sức giảm mạnh, trong khi vàng miếng và tiền vàng tiếp tục tăng trưởng, phản ánh xu hướng chuyển dịch từ tiêu dùng trang sức sang đầu tư tích trữ.

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn số liệu của Hiệp hội Vàng Trung Quốc cho biết, tổng lượng vàng tiêu thụ của nước này trong 9 tháng đạt 684,623 tấn, tăng 0,28% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, tiêu thụ vàng trang sức giảm 33,86%, xuống còn 178,612 tấn; ngược lại, nhu cầu vàng miếng và tiền vàng tăng 26,26%, đạt 444,576 tấn. Lượng vàng sử dụng trong công nghiệp và các lĩnh vực khác đạt 61,434 tấn, tăng 1,41%.

Diễn biến trên cho thấy vàng đang ngày càng được người tiêu dùng Trung Quốc xem là tài sản đầu tư và tích trữ, thay vì chủ yếu phục vụ nhu cầu trang sức. Đáng chú ý, vàng miếng và tiền vàng hiện chiếm phần lớn tổng lượng vàng tiêu thụ, trong khi phân khúc trang sức chịu sức ép giảm mạnh.

Về sản xuất, tổng sản lượng vàng từ nguyên liệu trong nước đạt 220,935 tấn, giảm 18,71% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, sản lượng vàng từ nguyên liệu nhập khẩu đạt 127,055 tấn, tăng 4,87%.

Hiệp hội Vàng Trung Quốc cho biết sản lượng khai thác trong nước giảm một phần do một số dự án trọng điểm tạm dừng để bảo dưỡng, sửa chữa. Các doanh nghiệp khai thác cũng đang tăng cường quản lý an toàn và chuẩn hóa quy trình sản xuất.

Trái lại, hoạt động khai thác ở nước ngoài của các tập đoàn vàng lớn tiếp tục mở rộng, với sản lượng đạt 71,126 tấn, tăng 15,77%.

Cùng với sự thay đổi trong nhu cầu, thị trường vàng Trung Quốc cũng đang điều chỉnh phương thức kinh doanh.

Theo hiệp hội, hoạt động bán vàng đầu tư trực tiếp ngày càng thay thế mô hình phân phối qua đại lý. Trong phân khúc trang sức, doanh nghiệp chuyển hướng sang các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, chú trọng thiết kế và thương hiệu.

Đối với các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng, lượng vàng nắm giữ tăng thêm trong 9 tháng đạt 56,114 tấn, giảm 28,98% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối tháng 9/2026, tổng lượng vàng do các quỹ ETF vàng của Trung Quốc nắm giữ đạt 303,965 tấn./.