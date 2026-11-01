Trung Quốc ghi nhận trữ lượng khoáng sản chiến lược tăng mạnh. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo số liệu mới nhất của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, lượng tài nguyên rheni hiện có đã tăng hơn 200%. Trong khi đó, trữ lượng vàng và niken cũng tăng thêm lần lượt tương đương 50 và 30 mỏ quy mô lớn.

Sau khi đánh giá lại các mỏ cộng sinh, mỏ hàm lượng thấp và mỏ khó khai thác, trữ lượng tài nguyên gali, indi, tantan và vanadi đều tăng thêm tương đương hơn 10 mỏ lớn.

Dự án đánh giá trên kéo dài một năm, tập trung vào 17 loại khoáng sản chiến lược tại hơn 1.800 mỏ đang hoạt động và các khu khai khoáng quy mô lớn và vừa. Dự án có sự tham gia của hơn 100 cơ quan, tổ chức và gần 2.000 nhân viên khảo sát tại 27 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương.

Trung Quốc cũng đã phát hiện mỏ sa khoáng zircon dạng trầm tích sông hồ cổ đầu tiên của nước này tại khu tự trị Tân Cương. Phát hiện này có thể giúp tăng đáng kể nguồn cung zircon trong nước khi Trung Quốc từ lâu phụ thuộc nhiều vào zircon nhập khẩu.

Zircon là khoáng vật cung cấp zirconi, kim loại dùng để chế tạo vỏ bọc thanh nhiên liệu trong lò phản ứng hạt nhân và hợp kim chịu nhiệt cao phục vụ ngành hàng không vũ trụ. Trong khi đó, rheni được sử dụng trong các siêu hợp kim chịu nhiệt cao để chế tạo linh kiện động cơ phản lực.