Trung Quốc ghi nhận mức tăng dự trữ vàng hàng tháng lớn nhất trong 3 năm

Trang sức vàng được bày bán tại một cửa hàng ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Dữ liệu chính thức được công bố hôm 7/10 cho thấy Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) đã đẩy mạnh mua vàng khi giá giảm trong tháng 9, qua đó ghi nhận mức tăng dự trữ vàng chính thức hàng tháng lớn nhất trong vòng 3 năm qua.

Theo PBoC, dự trữ vàng của Trung Quốc đã tăng 740.000 ounce, lên mức 77,47 triệu ounce vào cuối tháng 9, đánh dấu tháng mua vào liên tiếp thứ 23.

Theo dữ liệu từ đơn vị theo dõi thị trường Wind Info, mức tăng mới nhất này là lớn nhất kể từ tháng 9 năm 2023 – thời điểm dự trữ tăng 840.000 ounce. Con số này cũng vượt mức tăng 650.000 ounce của tháng 8 và 640.000 ounce của tháng 7.

Trong khi đó, Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia Trung Quốc (SAFE) cho biết dự trữ ngoại hối của nước này đạt 3,4 nghìn tỷ USD vào cuối tháng 9, giảm 38,1 tỷ USD (tương đương 1,11%) so với tháng trước đó.

SAFE lý giải sự sụt giảm này là do tác động tổng hợp của việc quy đổi tiền tệ và biến động giá tài sản, trong bối cảnh chỉ số đồng USD tăng lên còn giá các tài sản tài chính toàn cầu chủ chốt nhìn chung đều giảm trong tháng 9.

SAFE nhận định nền kinh tế Trung Quốc vẫn duy trì sự ổn định tổng thể với các động lực tăng trưởng mới đang ngày càng mạnh mẽ, qua đó hỗ trợ sự ổn định chung của dự trữ ngoại hối.