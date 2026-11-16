Trung Quốc gây bất ngờ với máy bay điện tốc độ 300 km/h, thách thức phương Tây

Với trọng lượng cất cánh tối đa 10 tấn, sức chở 19 hành khách và tầm bay 400km, máy bay điện CE-25A được kỳ vọng mở ra hướng phát triển mới cho các chuyến bay thương mại cự ly ngắn giữa các thành phố.

CE-25A hoàn thành chuyến bay có người lái đầu tiên

Theo Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC), máy bay điện thương mại CE-25A đã thực hiện thành công chuyến bay có người lái đầu tiên vào ngày 14/11/2026 tại thành phố Binzhou, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Máy bay điện thương mại CE-25A đã thực hiện thành công chuyến bay có người lái đầu tiên. Ảnh: Xinhua

Trong chuyến bay thử nghiệm này, máy bay chở hai phi công và một kỹ sư bay thử nghiệm. Toàn bộ quá trình vận hành diễn ra bình thường, các thông số hiệu suất đều đạt yêu cầu và nằm trong phạm vi dự kiến, COMAC cho biết.

Theo thông tin được công bố, chuyến bay kéo dài 16 phút 38 giây, với quãng đường di chuyển khoảng 60,4km. Nếu tính cả các hoạt động trên mặt đất, toàn bộ đợt thử nghiệm diễn ra trong 57 phút 46 giây.

Đây là cột mốc quan trọng đối với chương trình phát triển CE-25A, bởi trước đó mẫu máy bay điện này chủ yếu trải qua các thử nghiệm bay tự động không người lái. Việc đưa phi công và kỹ sư thử nghiệm lên khoang cho thấy dự án đang tiến thêm một bước trong quá trình đánh giá khả năng vận hành thực tế, hướng tới mục tiêu thương mại hóa.

CE-25A cũng là mẫu máy bay thương mại chạy điện đầu tiên do COMAC phát triển. Dự án được giới thiệu dưới dạng ý tưởng từ năm 2023, nhưng những hình ảnh công khai đầu tiên về nguyên mẫu có kích thước thực tế chỉ xuất hiện vào tháng 10/2026, khiến giới quan sát đặt nhiều câu hỏi về tiến độ triển khai.

Máy bay điện 10 tấn có thể chở 19 hành khách

CE-25A được thiết kế chủ yếu phục vụ các chuyến bay thương mại liên tỉnh, kết nối những thành phố nằm cách nhau không quá xa. Máy bay có trọng lượng cất cánh tối đa 10 tấn, sức chở 19 hành khách cùng phi hành đoàn.

Máy bay điện CE-25A được thiết kế chủ yếu phục vụ các chuyến bay thương mại liên tỉnh. Ảnh: COMAC

Theo thông số do COMAC công bố, CE-25A có tốc độ hành trình khoảng 300 km/h, độ cao hành trình 2.400m và tầm bay tối đa khoảng 400km. Đây là những thông số cho thấy mẫu máy bay được định vị trong phân khúc vận tải hàng không cự ly ngắn, thay vì cạnh tranh trực tiếp với các dòng máy bay chở khách thương mại đường dài hiện nay.

Điểm đáng chú ý nằm ở hệ thống động lực. CE-25A sử dụng 10 quạt điện dạng ống dẫn (ducted fan), được bố trí thành hai cụm đối xứng trên hai cánh, mỗi cánh gồm 5 quạt. Thiết kế này tạo ra lực đẩy bằng năng lượng điện, thay thế phương thức sử dụng động cơ đốt nhiên liệu truyền thống.

Trước chuyến bay có người lái đầu tiên, CE-25A đã thực hiện chuyến bay tự động không người lái đầu tiên vào ngày 2/2/2026. Theo truyền thông Trung Quốc, máy bay đã hoàn thành tổng cộng 19 chuyến bay thử nghiệm tự động không người lái kể từ thời điểm đó.

Việc tích lũy dữ liệu qua các chuyến bay này được xem là cơ sở quan trọng để đánh giá độ ổn định của hệ thống điều khiển, khả năng vận hành động cơ điện và hiệu suất tổng thể của máy bay trước khi mở rộng chương trình thử nghiệm.

Trung Quốc muốn tạo lợi thế mới trong ngành hàng không

Sau khi tạo được vị thế đáng kể trong ngành xe điện toàn cầu, Trung Quốc đang tìm cách lặp lại thành công đó ở lĩnh vực hàng không. Việc phát triển CE-25A phản ánh tham vọng đưa công nghệ pin, động cơ điện và hệ thống điều khiển thông minh vào những phương tiện vận tải có yêu cầu kỹ thuật phức tạp hơn nhiều so với ô tô.

(Video máy bay điện CE-25A cất cánh. Nguồn: China News Service)

Dù vậy, thị trường máy bay điện vẫn đang ở giai đoạn sơ khai. Cho đến nay, chỉ một số ít máy bay cánh cố định chạy hoàn toàn bằng điện hoàn thành các chuyến bay thử nghiệm.

Một dự án có quy mô tương đối gần với CE-25A là X1 của Heart Aerospace, doanh nghiệp hàng không Thụy Điển. Mẫu máy bay trình diễn công nghệ chạy hoàn toàn bằng điện này thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 8/2026. Tuy nhiên, X1 chủ yếu đóng vai trò nền tảng thử nghiệm cho một dòng máy bay chở khách hybrid-electric lớn hơn trong tương lai, kết hợp động cơ điện với hệ thống năng lượng khác.

Trong khi đó, CE-25A được COMAC định hướng trở thành máy bay thương mại phục vụ các tuyến bay ngắn. Nếu đáp ứng được các yêu cầu về an toàn, hiệu suất và chi phí khai thác, mẫu máy bay này có thể tạo ra một phân khúc vận tải mới, đặc biệt tại những khu vực có nhu cầu kết nối giữa các thành phố ở khoảng cách vài trăm kilomet.

Theo thông tin được công bố, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận kiểu loại cho CE-25A. Đây là thủ tục quan trọng để máy bay có thể tiến tới khai thác thương mại, dù việc được tiếp nhận hồ sơ không đồng nghĩa với việc đã được cấp phép hoạt động.

Chuyến bay có người lái đầu tiên vì thế mới chỉ là một cột mốc trong hành trình phát triển CE-25A. Máy bay vẫn cần trải qua các chương trình thử nghiệm và đánh giá an toàn nghiêm ngặt trước khi có thể chở khách thương mại.

(Theo Xinhua, Aerotime, China News Service)