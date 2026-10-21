Trung Quốc gấp rút hoàn thiện 'mẫu hạm tàu ngầm không người lái' thứ hai

Trang tin The War Zone (TWZ) của Mỹ cho biết, một tàu chuyên dụng thứ hai để triển khai phương tiện không người lái dưới nước của Trung Quốc, có thiết kế tương tự như chiếc đã được hạ thủy ở Thượng Hải, đã xuất hiện tại một xưởng đóng tàu ở Quảng Châu.

"Mặc dù có hình dạng gần như giống hệt với chiếc tàu đã được phát hiện trước đó ở Thượng Hải, nhưng con tàu mới nhỏ hơn khoảng 1/3 và có một số thay đổi rõ ràng về đường nét", trang TWZ nhận xét.

Con tàu mới xuất hiện có 6 tháp nâng cùng cỡ, thay vì 6 tháp lớn và 6 tháp nhỏ như chiếc đóng tại Thượng Hải, đồng thời vẫn giữ lại các yếu tố thiết kế chính.

Theo ghi nhận, sàn đáp và nhà chứa máy bay được bố trí phía sau cấu trúc thượng tầng, ụ tàu phía sau với cửa kiểu "gara" để hạ thủy thiết bị, và vị trí đặc trưng của các ống khói.

Theo phân tích hình ảnh vệ tinh của Planet Labs chụp ngày 2/10, con tàu được đóng tại Xưởng đóng tàu quốc tế Quảng Châu, thuộc Tập đoàn đóng tàu quốc doanh Trung Quốc.

Sự xuất hiện của 2 phương tiện cỡ lớn như vậy trong một thời gian ngắn cho thấy cam kết của Trung Quốc đối với việc triển khai phương tiện không người lái dưới nước cỡ lớn có khả năng thực hiện các nhiệm vụ tầm xa.

Những tàu ngầm không người lái này sẽ thực hiện đa dạng nhiệm vụ, từ săn lùng tàu ngầm và tàu chiến đến tìm kiếm thủy lôi và phóng tên lửa hành trình, đáng chú ý là đối thủ lớn - Hải quân Mỹ chưa sở hữu các nền tảng có khả năng tương đương.

Căn cứ vào hình dáng của khoang kết nối và kích thước đã biết của XXLUUV, chiếc "mẫu hạm UUV" này có thể chứa tối đa 4 phương tiện như vậy trong khoang tiếp nhận, số lượng sẽ tăng lên nếu mang theo các loại UUV nhỏ hơn.

Con tàu này có khả năng là một căn cứ nổi di động cho các XXLUUV, cung cấp dịch vụ hậu cần - kỹ thuật, đồng thời giữ các phương tiện này trên mặt nước khi không sử dụng nhằm đảm bảo độ bền, ngoài ra còn là nền tảng hạ thủy và thu hồi trong hoạt động tác chiến.

Sự xuất hiện của những "mẫu hạm" nói trên gắn liền với quá trình phát triển các phương tiện tác chiến dưới nước không người lái cỡ lớn của Trung Quốc, đang tiến gần đến kích thước của tàu ngầm thực thụ.

Điển hình như vào tháng 9/2025, Trung Quốc đã trình diễn hai loại phương tiện tác chiến dưới nước không người lái (USV) HSU100 và AJX002 tại cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh.

Theo tờ South China Morning Post, những chiếc USV này có thể sử dụng lò phản ứng hạt nhân dùng một lần và hiệu năng cho phép đạt tốc độ hành trình hơn 30 hải lý/giờ (khoảng 55km/h) và hoạt động tự hành trong tối đa 200 giờ.

Sau khi nguồn năng lượng cạn kiệt, lò phản ứng sẽ được ngắt kết nối và nhấn chìm xuống đáy biển, phương tiện không người lái sau đó tiếp tục di chuyển bằng pin sạc để hoàn thành nhiệm vụ. Chúng có thể sử dụng vũ khí thông thường hoặc hạt nhân.

Trong tương lai gần, những phương tiện tác chiến độc nhất vô nhị như hai chiếc "mẫu hạm UUV" nói trên sẽ mang lại ưu thế đáng kể cho Trung Quốc.