Trung Quốc: Gần 80 người bị thương do động đất 7 độ richter tại Tây Tạng

Trận động đất xảy ra lúc 22 giờ 33 phút ngày 22-10 tại thành phố Na Khúc, Khu tự trị Tây Tạng. Đây là trận động đất mạnh nhất tại Trung Quốc kể từ tháng 1-2024.

Gần 80 người bị thương do động đất mạnh 7 độ Richter tại Tây Tạng tối ngày 22-10. Ảnh: Reutersconnect

Theo số liệu thống kê mới nhất tính đến chiều ngày 23-10, thảm họa đã khiến 16 người thiệt mạng và 76 người bị thương.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo triển khai toàn diện công tác tìm kiếm, cứu nạn những người mất tích, nhanh chóng điều trị cho người bị thương và nỗ lực giảm thiểu thương vong sau trận động đất tại Khu tự trị Tây Tạng, Tây Nam nước này.

Trong khi đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng yêu cầu triển khai hiệu quả công tác phòng ngừa và ứng phó thiên tai.

Sở Cảnh sát thành phố Na Khúc đã điều động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát khu vực, đến tâm chấn để tham gia cứu hộ và hỗ trợ khẩn cấp. Các lực lượng đã kiểm tra mức độ hư hại của nhà cửa, đồng thời hỗ trợ người dân di chuyển đến những địa điểm an toàn hơn.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết hơn 12.000 người đã được sơ tán an toàn. Những đoạn video do truyền thông địa phương công bố trước đó cho thấy người dân rời khỏi nhà, tìm nơi trú ẩn ngoài trời hoặc trên ô tô đỗ ven đường.

Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, 413 dư chấn đã được ghi nhận sau trận động đất chính.

Rung chấn cũng gây ra hiện tượng đá lở, buộc nhà chức trách phải đóng cửa một tuyến đường cao tốc quan trọng. Hoạt động đường sắt tạm thời bị đình chỉ để kiểm tra an toàn, trong khi hệ thống thông tin liên lạc tại một số khu vực bị gián đoạn, gây thêm khó khăn cho công tác cứu hộ.

Cơ quan dự báo thời tiết cảnh báo tuyết có thể rơi rải rác trong 3 ngày tới, làm dấy lên lo ngại về điều kiện sinh hoạt của người dân sơ tán cũng như công tác cứu hộ trong khu vực bị ảnh hưởng.

Giới chức Trung Quốc cảnh báo số thương vong có thể tiếp tục tăng khi các đội cứu hộ tìm kiếm tại những công trình bị hư hại và đánh giá mức độ tàn phá.

Động đất mạnh 7 độ tại Tây Tạng, Trung Quốc khiến 16 người thiệt mạng.

Trước đó, vào năm 2010, một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter đã xảy ra tại khu vực Yushu, tỉnh Thanh Hải lân cận, khiến ít nhất 2.698 người thiệt mạng và gần 300 người mất tích.