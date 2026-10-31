Trung Quốc duy trì quy mô dân số hơn 1,4 tỷ người, tuổi thọ trung bình đạt 79,25 tuổi

Dân số Trung Quốc tiếp tục duy trì ở mức hơn 1,4 tỷ người, trong khi tuổi thọ trung bình tăng lên 79,25 tuổi. Đáng chú ý, tỷ lệ đô thị hóa đạt gần 68%, phản ánh những chuyển biến trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và phân bố dân cư tại quốc gia này.

Ngày 30/10, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố Báo cáo thống kê xã hội và dân sinh năm 2025, cung cấp những số liệu mới nhất về quy mô dân số, chất lượng nguồn nhân lực, giáo dục, việc làm và quá trình đô thị hóa. Báo cáo cho thấy Trung Quốc tiếp tục duy trì quy mô dân số lớn, đồng thời ghi nhận những cải thiện đáng chú ý về sức khỏe và trình độ học vấn của người dân.

Theo số liệu được công bố, tính đến cuối năm 2025, tổng dân số Trung Quốc đạt 1 tỷ 404 triệu 890 nghìn người, chiếm hơn 17% dân số toàn cầu. Trong đó, nhóm dân số từ 16 đến 59 tuổi có khoảng 851,36 triệu người, tương đương 60,6% tổng dân số. Đây vẫn là lực lượng lao động quan trọng, đóng vai trò đáng kể đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Một trong những điểm đáng chú ý của báo cáo là tuổi thọ trung bình của người dân Trung Quốc tiếp tục tăng. Năm 2025, chỉ số này đạt 79,25 tuổi, tăng 0,25 tuổi so với năm trước. Kết quả phản ánh những chuyển biến tích cực trong tình hình sức khỏe cộng đồng và chất lượng đời sống của người dân.

Bên cạnh các chỉ số về dân số và sức khỏe, trình độ giáo dục của lực lượng lao động cũng ghi nhận sự cải thiện. Cụ thể, số năm đi học trung bình của nhóm dân số từ 16 đến 59 tuổi đạt 11,3 năm, tăng 0,1 năm so với năm trước.

Đáng chú ý, Trung Quốc hiện có khoảng 272,33 triệu người sở hữu trình độ cao đẳng, đại học trở lên, chiếm 19,4% tổng dân số. Như vậy, cứ khoảng 5 người dân nước này lại có một người đạt trình độ học vấn từ cao đẳng trở lên. Tỷ lệ công dân có kiến thức khoa học cũng đạt 16,7%, tăng 1,4 điểm phần trăm so với năm trước.

Những con số này cho thấy quy mô nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao tại Trung Quốc tiếp tục được mở rộng, tạo thêm nền tảng cho quá trình phát triển kinh tế, khoa học và công nghệ.

Một trong những xu hướng nổi bật được phản ánh trong báo cáo là quá trình đô thị hóa tiếp tục diễn ra mạnh mẽ. Tính đến cuối năm 2025, dân số thường trú tại các khu vực thành thị của Trung Quốc đạt 953,8 triệu người, đưa tỷ lệ đô thị hóa lên 67,89%, tăng 0,89 điểm phần trăm so với năm trước.

Trong đó, khu vực miền Đông tiếp tục duy trì sức hút về dân cư nhờ lợi thế kinh tế. Dân số thường trú tại khu vực này đạt 567,48 triệu người, chiếm 40,4% tổng dân số cả nước.

Xu hướng dịch chuyển lao động từ nông thôn ra thành thị cũng được duy trì tương đối ổn định. Năm 2025, tổng số lao động nhập cư từ nông thôn đạt 301,15 triệu người, tăng 0,5% so với năm trước, tương đương tăng thêm 1,42 triệu người. Trong số này, có 130,92 triệu người thuộc nhóm lao động nông thôn chuyển đến và thường trú tại các thành phố.

Quá trình đô thị hóa không chỉ thể hiện qua sự gia tăng dân số tại các thành phố mà còn phản ánh những thay đổi trong cơ cấu việc làm và phân bố nguồn nhân lực giữa khu vực thành thị và nông thôn.

Về tình hình việc làm, cuối năm 2025, Trung Quốc có tổng cộng 725,04 triệu người đang làm việc. Trong đó, số lao động tại khu vực thành thị đạt 475,35 triệu người, tăng thêm 1,9 triệu người so với năm trước, chiếm 65,6% tổng số lao động cả nước. Tỷ trọng này tăng 1,1 điểm phần trăm.

Ngược lại, số lao động có việc làm tại khu vực nông thôn giảm 11,25 triệu người, xuống còn 249,69 triệu người. Sự thay đổi này phần nào cho thấy xu hướng dịch chuyển lao động tiếp tục nghiêng về các đô thị, nơi tập trung nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

Tỷ lệ thất nghiệp được khảo sát tại khu vực thành thị trong năm 2025 duy trì ở mức tương đối ổn định, trung bình đạt 5,2%. Đối với nhóm lao động từ 30 đến 59 tuổi, tỷ lệ này ở mức 4%, thấp hơn mặt bằng chung. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp trung bình của nhóm lao động nhập cư từ nông thôn có hộ khẩu nông nghiệp tại thành thị là 4,7%.

Nhìn tổng thể, báo cáo thống kê năm 2025 cho thấy Trung Quốc vẫn duy trì quy mô dân số trên 1,4 tỷ người, đồng thời ghi nhận những thay đổi đáng chú ý về tuổi thọ, trình độ học vấn, cơ cấu lao động và mức độ đô thị hóa.

Đặc biệt, việc tuổi thọ trung bình đạt 79,25 tuổi, số người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên vượt 272 triệu và tỷ lệ đô thị hóa tiến sát 68% là những chỉ số đáng chú ý khi đánh giá bức tranh phát triển xã hội của quốc gia này. Các dữ liệu cũng cho thấy quá trình chuyển dịch dân cư và lao động từ nông thôn sang thành thị tiếp tục là một đặc điểm nổi bật trong sự thay đổi cơ cấu kinh tế - xã hội Trung Quốc.