Trung Quốc duy trì đà tăng trưởng việc làm ổn định

Công nhân làm việc tại một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Thị trường việc làm của Trung Quốc duy trì đà tăng trưởng ổn định trong ba quý đầu năm này và chính phủ nước này sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp tích cực – bao gồm mở rộng chương trình đào tạo nghề, tăng cường bảo vệ quyền lợi cho người lao động làm việc linh hoạt (gig workers) và phát triển các ngành nghề mới – nhằm thúc đẩy hơn nữa việc làm.

Số liệu do Bộ Nhân lực và An sinh Xã hội Trung Quốc công bố ngày 10/10 cho thấy, khoảng 10,52 triệu người nước này đã tìm được việc làm tại khu vực thành thị trong 9 tháng đầu năm nay, đạt 87,7% mục tiêu cả năm. Tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực thành thị (theo khảo sát) trung bình khoảng 5,2% trong 8 tháng đầu năm.

Ông Lý Trung (Li Zhong), Thứ trưởng Bộ Nhân lực và An sinh Xã hội, cho biết để thúc đẩy việc làm chất lượng cao hơn, Bộ này sẽ tăng cường hỗ trợ tài chính và ngân sách trong những năm tới, đồng thời chủ động giải quyết tác động của các công nghệ mới nổi – bao gồm trí tuệ nhân tạo – đối với thị trường lao động.

Bộ sẽ tập trung ổn định việc làm trong các ngành thâm dụng lao động và ngành dịch vụ để tạo thêm nhiều việc làm, đồng thời mở rộng các chương trình đào tạo nghề nhằm giải quyết tình trạng mất cân đối cơ cấu giữa cung và cầu lao động.

Bộ cũng sẽ cải thiện các dịch vụ việc làm công và tăng cường giám sát thị trường nhân lực để thúc đẩy việc làm chất lượng cao hơn.

Ngoài ra, các quy định hành chính và cơ chế bảo vệ quyền lợi việc làm cho người lao động làm việc linh hoạt sẽ tiếp tục được hoàn thiện nhằm đảm bảo sự công bằng hơn trong tuyển dụng, chi trả thù lao, phạm vi bảo hiểm xã hội và thời gian nghỉ ngơi.

Bộ cũng sẽ tiếp tục phát triển các ngành nghề mới để thích ứng với những tiến bộ công nghệ và nhu cầu thay đổi của quá trình phát triển công nghiệp, qua đó mở rộng cơ hội việc làm.

Trong giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), Bộ này đặt mục tiêu cung cấp đào tạo nghề có trợ cấp của chính phủ cho 10 triệu người mỗi năm và hỗ trợ 40 triệu người đạt được chứng chỉ kỹ năng được chính phủ công nhận trong giai đoạn 5 năm này.