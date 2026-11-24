Chủ tịch Tập Cận Bình (giữa), Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp thượng đỉnh ba bên ở thành phố Thâm Quyến, chiều 19/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thâm Quyến ngày 19/11 khép lại với tuyên bố 4 điểm, đề cập cải cách Liên hợp quốc, an ninh năng lượng, những quan ngại về việc lạm dụng thẩm quyền tài phán của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) và giảm thiểu rủi ro hạt nhân. Tuy nhiên, ba nhà lãnh đạo chưa đạt được thỏa thuận lớn nhằm giải quyết những bất đồng địa chính trị và an ninh.

Ông Zhao Long, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược và An ninh Quốc tế thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải (SIIS), cho rằng giá trị của cuộc gặp đối với Bắc Kinh cần được nhìn nhận từ khả năng chủ động định hình quan hệ giữa ba cường quốc. Việc tổ chức hội nghị đã mang lại cho Trung Quốc lợi ích ngoại giao, ngay cả khi những vấn đề khó khăn nhất vẫn chưa được tháo gỡ.

Trong nhiều năm, các cuộc thảo luận về tam giác Mỹ - Trung - Nga thường xoay quanh lựa chọn của Washington: đối đầu với Bắc Kinh, cải thiện quan hệ với Moskva hay tìm cách kéo Nga ra xa Trung Quốc.

Bằng việc đón tiếp đồng thời tổng thống Mỹ và Nga, Trung Quốc thể hiện vai trò chủ động trong việc xây dựng chương trình nghị sự. Bắc Kinh qua đó phát đi thông điệp rằng nước này có khả năng tham gia định hình quan hệ giữa ba bên, thay vì chỉ chịu tác động từ những tính toán của Washington.

Theo ông Zhao, quan hệ với Mỹ mở ra cơ hội đáng chú ý hơn cho Trung Quốc bởi ông Trump coi trọng sức mạnh, quan hệ cá nhân với các nhà lãnh đạo và những thỏa thuận mà ông có thể tuyên bố là thành công. Đối thoại trực tiếp khó xóa bỏ cạnh tranh Mỹ - Trung, nhưng có thể giúp Bắc Kinh tác động đến cách Washington quản lý bất đồng, qua đó giảm nguy cơ đối đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Điều này càng có ý nghĩa khi thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ làm gia tăng tranh luận về chính sách đối với Trung Quốc. Những khác biệt giữa Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick liên quan đến Nvidia và khả năng Trung Quốc tiếp cận công nghệ tiên tiến của Mỹ cho thấy các quan điểm trong chính quyền vẫn chưa thống nhất.

Bên cạnh cuộc gặp ba bên, cuộc gặp riêng giữa ông Tập Cận Bình và ông Trump cũng đạt được cam kết xây dựng kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy quan hệ ổn định về chiến lược và mang tính xây dựng, trên cơ sở tôn trọng, công bằng và có đi có lại. Theo ông Zhao, duy trì đối thoại trực tiếp với Tổng thống Mỹ có thể giúp Bắc Kinh tác động đến cách ông nhìn nhận Trung Quốc, trong lúc chính quyền Mỹ vẫn còn tranh luận về chính sách đối với nước này.

Tuy nhiên, lợi ích trong quan hệ với Washington phải được đặt cạnh nhu cầu duy trì hợp tác với Moskva. Trung Quốc muốn tránh đối đầu mất kiểm soát với Mỹ để bảo đảm ổn định kinh tế và giảm rủi ro quân sự. Đồng thời, quan hệ năng lượng, kết nối lục địa và phối hợp ngoại giao tiếp tục tạo nền tảng cho quan hệ đối tác với Nga. Bắc Kinh khó có thể đánh đổi quan hệ này để lấy quan hệ kia.

Theo cách nhìn này, việc Mỹ và Nga tìm cách cải thiện quan hệ không nhất thiết gây bất lợi cho Trung Quốc, bởi giảm đối đầu giữa hai nước có thể góp phần hạ nhiệt căng thẳng quốc tế. Điều Bắc Kinh cần đề phòng là khả năng Washington và Moskva đạt được một thỏa thuận nhằm kiềm chế Trung Quốc. Bằng việc đối thoại đồng thời với hai nhà lãnh đạo, Bắc Kinh thể hiện mong muốn giữ thế chủ động và sự linh hoạt trong quan hệ với cả Mỹ lẫn Nga.

Cuộc gặp cũng có thể ảnh hưởng đến tính toán của các đồng minh Mỹ như Nhật Bản và Philippines, vốn đã mở rộng hợp tác an ninh với Washington. Dù các cam kết liên minh không thay đổi, việc Mỹ tiếp tục đối thoại với Trung Quốc có thể khiến một số đồng minh tìm kiếm những bảo đảm an ninh chắc chắn hơn từ Washington, trong khi những nước khác thận trọng hơn trước các bước đi có nguy cơ làm gia tăng đối đầu với Bắc Kinh.

Tuy nhiên, triển vọng hợp tác vẫn chịu ảnh hưởng từ những ưu tiên khác nhau. Tổng thống Trump muốn thúc đẩy cắt giảm vũ khí hạt nhân, còn Tổng thống Putin tập trung vào Ukraine và an ninh châu Âu. Với kho vũ khí hạt nhân nhỏ hơn đáng kể so với Mỹ và Nga, Trung Quốc không có động lực chấp nhận những ràng buộc tương đương với hai nước này. Dù còn khác biệt, cam kết đối thoại về giảm rủi ro hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân vẫn mở ra cơ hội để ba bên từng bước hợp tác.

Ông Zhao cũng cho rằng Mỹ, Trung Quốc và Nga cần phối hợp để ngăn ngừa xung đột thảm khốc, đồng thời bảo đảm sự tham gia của các bên liên quan. Những lo ngại của châu Âu về nguy cơ bị gạt ra ngoài đàm phán Ukraine, cũng như quan ngại của các nước đang phát triển về sự chi phối của các cường quốc, cần được xem xét nghiêm túc. Theo ông, dù có khả năng định hình chương trình nghị sự quốc tế, ba cường quốc không vì thế có quyền quyết định tương lai của các nước khác.