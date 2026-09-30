Trung Quốc đứng đầu, Việt Nam trở lại Top 20 bảng tổng sắp huy chương
Ngày thi đấu 29/9/2026, đoàn Việt Nam có tấm HCV thứ 2 tại Asiad 2026. Tấm HCV giành được ở nội dung cầu mây đôi nữ, giúp đoàn Việt Nam trở lại Top 20 toàn đoàn với 2 HCV, 1 HCB và 17 HCĐ.
Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục đứng thứ nhất trên bảng tổng sắp huy chương, với 143 HCV, 62 HCB và 49 HCĐ. Đứng thứ hai là đoàn chủ nhà Nhật Bản với 45 HCV, 71 HCB và 67 HCĐ. Đứng thứ ba là Hàn Quốc với 24 HCV, 27 HCB và 44 HCĐ. Đoàn thể thao Uzbekistan đứng thứ tư với 14 HCV, 17 HCB và 13 HCĐ; đứng thứ năm là đoàn Thái Lan với 12 HCV, 9 HCB và 12 HCĐ; thứ sáu thuộc về Bahrain với 11 HCV, 5 HCB và 4 HCĐ…
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/trung-quoc-dung-dau-viet-nam-tro-lai-top-20-bang-tong-sap-huy-chuong-post1389966.html