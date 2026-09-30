Trung Quốc đứng đầu, Việt Nam trở lại Top 20 bảng tổng sắp huy chương

Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục đứng thứ nhất trên bảng tổng sắp huy chương, với 143 HCV, 62 HCB và 49 HCĐ. Đứng thứ hai là đoàn chủ nhà Nhật Bản với 45 HCV, 71 HCB và 67 HCĐ. Đứng thứ ba là Hàn Quốc với 24 HCV, 27 HCB và 44 HCĐ. Đoàn thể thao Uzbekistan đứng thứ tư với 14 HCV, 17 HCB và 13 HCĐ; đứng thứ năm là đoàn Thái Lan với 12 HCV, 9 HCB và 12 HCĐ; thứ sáu thuộc về Bahrain với 11 HCV, 5 HCB và 4 HCĐ…

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc