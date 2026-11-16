Trung Quốc dùng chiến thuật “lấy đối phương huấn luyện quân”, Nhật Bản chịu sức ép

Trong số 94 lần xuất kích liên quan đến Trung Quốc của quân đội Nhật Bản trong tháng 10, một số lượng không xác định là để đáp trả các máy bay phóng từ tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. Ảnh: CCTV.

Máy bay quân sự Trung Quốc đang gia tăng hoạt động trên vùng trời quanh các đảo phía Tây Nam Nhật Bản, trong bối cảnh một nhóm tàu sân bay Trung Quốc triển khai hoạt động tại Tây Thái Bình Dương và căng thẳng giữa hai nước vẫn kéo dài.

Theo số liệu sơ bộ do Bộ Tham mưu Liên quân Nhật Bản công bố vào cuối tuần trước, Tokyo đã điều tiêm kích xuất kích khẩn cấp để ứng phó máy bay quân sự Trung Quốc 94 lần trong tháng 10. Đây là mức cao nhất theo tháng trong gần 5 năm.

Số liệu cho thấy số lần xuất kích đối phó máy bay Trung Quốc gần gấp 4 lần mức 25 lần cùng kỳ năm trước, đồng thời tăng so với 70 lần trong tháng 9.

Tổng số lần xuất kích trong tháng 10 là mức cao nhất kể từ tháng 11/2021, khi Nhật Bản ghi nhận 104 lần. Trong tháng vừa qua, máy bay trinh sát và UAV Trung Quốc liên tục bay qua các hành lang giữa Okinawa và những hòn đảo lân cận để tiến ra Thái Bình Dương, trong khi các tiêm kích hoạt động từ tàu sân bay Trung Quốc xuất hiện ở khu vực xa hơn về phía Nam.

Các nhà phân tích nhận định những cuộc chạm trán này tạo cơ hội cho lực lượng Trung Quốc huấn luyện đối phó với tiêm kích Nhật Bản và thu thập thông tin về năng lực phòng thủ của Tokyo, đồng thời gia tăng áp lực đối với Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (JASDF).

Tại khu vực Tây Nam Nhật Bản, Bộ Tư lệnh Phòng không khu vực ghi nhận 73 trong tổng số 135 lần xuất kích của Nhật Bản để ứng phó máy bay quân sự từ tất cả các quốc gia trong tháng 10. Con số này tăng mạnh so với 22 lần cùng kỳ năm trước và 42 lần trong tháng 9.

Trong tổng số 135 lần xuất kích trên toàn quốc, có 40 lần nhằm ứng phó máy bay Nga và một lần được xếp vào nhóm “khác”.

Số lần xuất kích tập trung tại khu vực Tây Nam phản ánh tầm quan trọng chiến lược của địa bàn này. Các hòn đảo kéo dài từ Okinawa về phía đảo Đài Loan là một phần của chuỗi đảo thứ nhất, nằm dọc rìa phía Tây Thái Bình Dương.

Trong tháng 10, Nhật Bản ghi nhận nhiều loại máy bay quân sự Trung Quốc hoạt động gần các đảo phía Tây Nam nước này, trong đó có máy bay trinh sát tình báo và tuần tra biển Y-9, cùng các UAV BZK-005, WZ-7 và TB-001. Một số chuyến bay diễn ra trùng thời điểm với cuộc tập trận quân sự quy mô lớn Keen Sword 27 giữa Nhật Bản và Mỹ, được tổ chức từ ngày 19 đến 29/10.

Hoạt động không quân trên tàu sân bay Trung Quốc tạo thêm một diễn biến đáng chú ý vào ngày 14/10, khi tàu sân bay Liêu Ninh tiến hành hoạt động bay cách đảo Ishigaki khoảng 250km về phía Nam. Động thái này khiến Nhật Bản phải điều tiêm kích xuất kích để ứng phó với các máy bay cất cánh từ tàu sân bay.

Tuy nhiên, số liệu theo tháng không cho biết có bao nhiêu trong tổng số 94 lần xuất kích đối phó máy bay Trung Quốc liên quan đến hoạt động của tàu sân bay Liêu Ninh.

Mức tăng trong tháng 10 là một phần của xu hướng gia tăng rộng hơn trong hoạt động đánh chặn máy bay Trung Quốc của Nhật Bản. Từ tháng 4 đến tháng 10, số lần xuất kích tăng khoảng 70%, lên 379 lần, so với 223 lần trong cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, Bắc Kinh cáo buộc Tokyo phóng đại mối đe dọa từ hoạt động quân sự của Trung Quốc. Phản hồi các số liệu xuất kích trước đó của Nhật Bản và những bình luận liên quan đến hoạt động tuần tra chung Trung-Nga hôm 29/10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Hiểu Cương cáo buộc Nhật Bản thổi phồng các mối đe dọa an ninh khu vực và can thiệp vào “các hoạt động hợp pháp của Trung Quốc và Nga”.

Cũng tại cuộc họp báo này, ông Trương mô tả đợt triển khai của tàu sân bay Liêu Ninh ở Tây Thái Bình Dương là hoạt động huấn luyện thường kỳ nhằm nâng cao năng lực tác chiến của nhóm tàu sân bay. Ông khẳng định hoạt động tuân thủ luật pháp quốc tế và không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

Máy bay chiến đấu F-15J trong biên chế của Nhật Bản. Ảnh: MW.

Trung Quốc có thể tận dụng các cuộc chạm trán để huấn luyện phi công

Theo ông Christopher Sharman, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc thuộc Trường Chiến tranh Hải quân Mỹ, bên cạnh các cuộc diễn tập thông thường, những lần chạm trán với máy bay Nhật Bản có thể phục vụ một mục đích khác của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

“Những cuộc chạm trán này tạo cơ hội để phi công hải quân và các tổ bay Trung Quốc huấn luyện đối phó với một lực lượng không quân thực tế, không hợp tác với họ”, ông Sharman nhận định. Ông lưu ý phát biểu được đưa ra trên quan điểm cá nhân.

Ông dẫn khái niệm "nadi lianbing", có nghĩa là “dùng đối phương để huấn luyện binh sĩ”, trong học thuyết quân sự Trung Quốc. Khái niệm này đã xuất hiện trong các tài liệu quân sự của nước này ít nhất từ năm 2014.

Theo ông Sharman, cách huấn luyện này giúp các tình huống diễn tập trở nên thực tế hơn, đồng thời cho phép lực lượng Trung Quốc đánh giá năng lực và chiến thuật của đối phương.

Dù thường được nhắc đến trong bối cảnh các cuộc chạm trán giữa tàu chiến, ông Sharman cho rằng phương thức này cũng được áp dụng trong hoạt động trên không. Qua đó, các tổ bay Trung Quốc có thể thực hành phát hiện, theo dõi tiêm kích Nhật Bản, đồng thời thu thập “những hiểu biết có giá trị về quy trình tác chiến và năng lực của JASDF”.

Hoạt động này cũng giúp Hải quân Trung Quốc “xác định những điểm yếu trong năng lực tác chiến của chính mình”, ông nói.

Hoạt động trinh sát giúp Trung Quốc đánh giá năng lực phòng thủ Nhật Bản

Ở góc độ tình báo, những chuyến bay lặp đi lặp lại cũng có thể giúp Bắc Kinh lập bản đồ bố trí phòng thủ của Nhật Bản, theo ông Jim Fanell, cựu đại tá Hải quân Mỹ và cựu giám đốc tình báo Hạm đội Thái Bình Dương của nước này.

“Trước hết và quan trọng nhất, mục đích là đo lường phản ứng của quân đội Nhật Bản, bao gồm thời gian phản ứng, các loại phương tiện và căn cứ được sử dụng, cũng như mọi thay đổi trong phương thức ứng phó tùy theo thời điểm trong ngày, tuần, tháng và năm khi hoạt động diễn ra”, ông Fanell nhận định.

Ông cho rằng hoạt động của máy bay từ tàu sân bay Trung Quốc ở bên ngoài chuỗi đảo thứ nhất càng khiến nhiệm vụ giám sát và phòng không của lực lượng Nhật Bản, Mỹ trở nên phức tạp. Máy bay PLA có thể tiếp cận từ nhiều hướng khác nhau.

“Giờ đây, lực lượng Nhật Bản và Mỹ phải triển khai chiến lược phòng thủ 360 độ”, ông nói.

Nhật Bản chịu áp lực duy trì lực lượng trực chiến

Theo ông Michael Bosack, Giám đốc Viện Chính sách Parley, áp lực tác chiến đặc biệt rõ rệt dọc các đảo phía Tây Nam Nhật Bản.

“Xét về mặt tác chiến, các đảo phía Tây Nam trải rộng trên một khu vực lớn, trong khi số lượng sân bay và điểm tiếp nhiên liệu dành cho các tổ bay Nhật Bản lại rất hạn chế và cách xa nhau”, ông nói.

Ông Bosack nhận định sự biến động về nhu cầu xuất kích khẩn cấp gây sức ép lên khả năng bố trí tổ bay, lịch huấn luyện và công tác bảo dưỡng của JASDF.

Theo ông, máy bay và đội ngũ nhân viên mặt đất phải duy trì trạng thái sẵn sàng “24 giờ mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm”. Điều này khiến những nhân sự trực chiến không thể tham gia các hoạt động huấn luyện thường kỳ và những cuộc tập trận quy mô lớn.

Đây là cam kết ngày càng khó duy trì trong bối cảnh Nhật Bản đối mặt với tình trạng dân số già hóa và thiếu hụt nhân lực tuyển dụng.

Ông cũng cho biết những đợt xuất kích khẩn cấp ngoài dự kiến có thể làm gián đoạn kế hoạch bảo dưỡng, bởi tiêm kích phải trải qua các đợt kiểm tra sau một số giờ bay nhất định.

“Khi số giờ bay biến động, công tác bảo dưỡng sẽ bị xáo trộn. Điều đó có thể khiến một số máy bay mà bạn dự kiến sẽ sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ đột nhiên phải ngừng hoạt động để kiểm tra dài hạn”, ông Bosack nói.

Ông cho rằng các tàu sân bay Trung Quốc có thể tạo thêm áp lực đối với lực lượng trực chiến của Nhật Bản, bởi chúng có khả năng triển khai máy bay từ những vị trí liên tục thay đổi khi di chuyển qua vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản. Điều này có thể kích hoạt các đợt xuất kích khẩn cấp lặp đi lặp lại.

“Điều mà các nhà quan sát cần chú ý là liệu mức gia tăng này có tiếp diễn và trở thành một ngưỡng hoạt động mới hay không”, ông nói.

Theo SCMP