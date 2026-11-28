Máy bay chiến đấu J-35A đến tham dự Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc lần thứ 16 vào ngày 28/11 tại Chu Hải, Trung Quốc. Ảnh: Getty.

Hai mẫu máy bay Trung Quốc với thiết kế và nhiệm vụ khác biệt đã lần lượt có mặt tại sân bay Chu Hải Kim Loan trong những ngày gần đây, trước thềm Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc lần thứ 16. Đó là máy bay cánh quạt chở khách khu vực MA700 và tiêm kích tàng hình J-35A, cả hai đều do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) phát triển.

Chiều thứ Sáu, nguyên mẫu trình diễn MA700 của AVIC hạ cánh xuống sân bay sau chuyến bay kéo dài 4 giờ từ nhà máy sản xuất tại thành phố Tây An, Tây Bắc Trung Quốc.

Đến sáng thứ Bảy, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin tiêm kích tàng hình J-35A cũng đã tới Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, miền Nam nước này. Máy bay sẽ lần đầu tiên được trưng bày tĩnh tại triển lãm, mang đến cho khách tham quan quốc tế cơ hội quan sát trực tiếp mẫu tiêm kích tàng hình này ở cự ly gần.

Sự xuất hiện đồng thời của hai máy bay cho thấy hai hướng phát triển khác biệt trong danh mục sản phẩm của AVIC. Một bên là máy bay cánh quạt thương mại đang tìm cách vượt qua các hạn chế xuất khẩu của Mỹ bằng động cơ nội địa; bên còn lại là tiêm kích tàng hình lần đầu rời bầu trời để xuất hiện trong màn trưng bày trên mặt đất.

J-35A lần đầu trưng bày tĩnh, hé lộ tham vọng xuất khẩu

J-35A là mẫu tiêm kích đa nhiệm tàng hình thế hệ mới của Trung Quốc. Máy bay có thiết kế tích hợp, cấu hình một phi công, hai động cơ và thân cánh liền khối.

Với hai cánh đuôi nghiêng, J-35A được thiết kế nhằm giảm khả năng bị radar đối phương phát hiện, đồng thời có thể đối đầu với các tiêm kích tàng hình của đối thủ.

Nhiệm vụ chính của máy bay là giành ưu thế trên không, song J-35A cũng có khả năng tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển. Mẫu tiêm kích này được thiết kế để đối phó với máy bay chiến đấu thế hệ cũ, hệ thống phòng không, cũng như đánh chặn tiêm kích, máy bay ném bom và tên lửa hành trình của đối phương.

J-35A từng có màn trình diễn bay công khai đầu tiên tại Triển lãm Hàng không Chu Hải lần thứ 15, cách đây hai năm. Khi đó, chiếc tiêm kích sơn màu xám bạc liên tục thực hiện những động tác lượn vòng rộng và leo cao gần như thẳng đứng.

Trong hai năm qua, thiết kế thân máy bay thanh thoát cùng vai trò chiến đấu của J-35A đã thu hút sự quan tâm và theo dõi sát sao của giới quan sát quốc tế.

Theo CCTV, chiếc J-35A đến Chu Hải để trưng bày trên mặt đất mang biểu tượng của AVIC trên hai cánh đuôi, thay vì phù hiệu của Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). Chi tiết này được nhiều người xem là dấu hiệu cho thấy tham vọng đưa mẫu tiêm kích tàng hình ra thị trường nước ngoài.

Những hình ảnh do ban tổ chức triển lãm công bố hôm thứ Bảy cho thấy J-35A có bề mặt thân máy bay khá liền mạch, các đường ghép nối được hoàn thiện tinh xảo. Những đặc điểm này đều nhằm giảm diện tích phản xạ radar, qua đó hạn chế khả năng bị hệ thống radar đối phương phát hiện.

Một máy bay chở khách khu vực AVIC MA700 do Trung Quốc sản xuất, sử dụng động cơ phản lực cánh quạt, đã hạ cánh xuống sân bay Kim Hoàn, Chu Hải vào ngày 27/11 . Ảnh: Getty.

MA700 trở lại sau nhiều năm trì hoãn

Trong khi J-35A thu hút sự chú ý với vai trò tiêm kích tàng hình, lần đầu tiên MA700 xuất hiện công khai tại Chu Hải lại đánh dấu một cột mốc đáng chú ý đối với chương trình phát triển máy bay thương mại này.

Quá trình phát triển MA700 bắt đầu từ năm 2013, nhưng chương trình đã trải qua nhiều năm trì hoãn và điều chỉnh. Việc máy bay có mặt tại Chu Hải đánh dấu sự trở lại của một dự án từng ít xuất hiện trên truyền thông, đồng thời bị lu mờ bởi những mẫu máy bay chở khách phản lực nổi tiếng hơn của Trung Quốc.

Tiến độ MA700 từng gặp trở ngại do các vấn đề trong chuỗi cung ứng và những thay đổi của thị trường.

Được phát triển bởi Công ty Công nghiệp Máy bay Tây An (XAC), đơn vị trực thuộc AVIC, MA700 là máy bay chở khách khu vực có sức chứa 70 người, được thiết kế để cạnh tranh với những dòng máy bay cánh quạt đã có chỗ đứng trên thị trường phương Tây như ATR 72 và Dash 8.

Theo các thông tin được công bố trước đây, MA700 được thiết kế để đạt tốc độ hành trình 550-650 km/h, tầm bay 1.500 km khi mang tải trọng tiêu chuẩn và tầm bay chuyển sân 2.700 km. Máy bay có hiệu quả khai thác kinh tế cao nhất trên những tuyến đường dài 300-800 km.

MA700 được thiết kế để hoạt động trên các đường băng ngắn, đồng thời thích nghi với điều kiện nhiệt độ cao và sân bay ở độ cao lớn. Những đặc điểm này khiến máy bay phù hợp với các tuyến bay tại Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương và cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng, nơi khả năng tiết kiệm nhiên liệu và vận hành trên đường băng có điều kiện hạn chế đóng vai trò quan trọng.

Tuy nhiên, triển vọng thương mại của MA700 tại những thị trường khác không rộng mở như vậy. Máy bay cánh quạt chỉ chiếm một phần nhỏ hơn nhiều trong thị trường hàng không toàn cầu so với máy bay phản lực thân hẹp. Trong khi đó, mạng lưới đường sắt cao tốc rộng lớn của Trung Quốc đã chiếm phần đáng kể lượng hành khách trên các tuyến đường ngắn, chẳng hạn hành lang giao thông Hàng Châu - Vũ Hán.

Theo China Aviation News, nguyên mẫu trình diễn MA700 đến Chu Hải được sử dụng để kiểm chứng những công nghệ chủ chốt với cấu hình động cơ thử nghiệm nội địa. Các hạng mục đánh giá bao gồm khí động học, hệ thống điện tử hàng không kỹ thuật số tích hợp và kết cấu vật liệu composite, phục vụ những bước phát triển tiếp theo của chương trình.

Nguồn tin cho biết MA700 đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 5/6. Trong khi đó, việc lắp ráp kết cấu của khung thân dùng cho thử nghiệm tĩnh đã hoàn thành từ năm 2020. Chương trình hiện hướng tới mục tiêu đạt chứng nhận đủ điều kiện bay.

Động cơ Mỹ bị chặn, Trung Quốc chuyển sang giải pháp nội địa

Ban đầu, các nhà phát triển MA700 kỳ vọng có thể sử dụng những nhà cung cấp phương Tây hàng đầu. Động cơ tuốc bin cánh quạt PW150C của Pratt & Whitney Canada được lựa chọn cho máy bay, bên cạnh các nhà cung cấp quốc tế lớn về hệ thống điện tử hàng không và thiết bị khác.

Tuy nhiên, kế hoạch này sớm gặp trở ngại sau khi Washington đưa XAC vào danh sách đen thương mại của Bộ Thương mại Mỹ năm 2020. Quyết định này dẫn đến các hạn chế xuất khẩu đối với động cơ PW150C.

Trong nhiều năm sau đó, MA700 gần như biến mất khỏi những bản tin hàng không lớn. Một số đoạn video trực tuyến ghi lại cảnh khung thân chưa sơn của máy bay trải qua thử nghiệm độ kín nước càng làm dấy lên những đồn đoán về tiến độ thực tế của chương trình.

Thay vì từ bỏ thiết kế máy bay, các nhà phát triển chuyển sang một phương án thay thế trong nước: động cơ AEP400 của Tập đoàn Động cơ Hàng không Trung Quốc (AECC).

AEP400 là động cơ tuốc bin cánh quạt thế hệ thứ tư, được thiết kế cho máy bay vận tải hạng trung và máy bay chở khách khu vực. Động cơ này đã hoàn thành quá trình kiểm chứng bay ban đầu trên MA700 trong năm nay.

Việc MA700 xuất hiện tại Chu Hải thu hút sự quan tâm của những người theo dõi ngành hàng không Trung Quốc. Một số ý kiến xem đây là cột mốc quan trọng trong nỗ lực của Tây An nhằm khôi phục vị thế trung tâm công nghiệp hàng không của thành phố.

Trước khi Thượng Hải nổi lên thành trung tâm hàng không thương mại của Trung Quốc, với cụm sản xuất các dòng máy bay phản lực C909, C919 và C929, Tây An từng giữ vai trò nền tảng trong hoạt động chế tạo máy bay nội địa.

Dù vậy, triển lãm Chu Hải mới chỉ là bước khởi đầu trong quá trình đưa MA700 trở lại thị trường. Chương trình vẫn còn phải vượt qua các giai đoạn chứng nhận đủ điều kiện bay, hoàn thiện chuỗi cung ứng trong nước và tìm kiếm đơn đặt hàng thương mại.

Sau nhiều năm trì hoãn, sự xuất hiện của MA700 tại sự kiện hàng không lớn nhất Trung Quốc vẫn mang đến cho giới quan sát cơ hội rõ nét nhất từ trước đến nay để đánh giá mẫu máy bay chở khách khu vực đã được chuyển sang sử dụng động cơ nội địa này.

Theo SCMP