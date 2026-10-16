Trung Quốc đưa ra cảnh báo liên quan đến cáo buộc 'dư thừa công suất'

Quang cảnh cảng hàng hóa ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Lời cảnh báo này được đưa ra sau khi Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ thông báo vào tuần trước rằng, Mỹ cùng 14 nền kinh tế khác đã ký một tuyên bố chung cấp bộ trưởng nhằm giải quyết vấn đề "dư thừa công suất và sản lượng mang tính cấu trúc" trong các lĩnh vực sản xuất trọng điểm.

Tại cuộc họp báo, ông Hà Á Đông, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, nhấn mạnh Trung Quốc phản đối nỗ lực của một số quốc gia trong việc chính trị hóa các vấn đề kinh tế - thương mại, cũng như theo đuổi chủ nghĩa bảo hộ thương mại dưới chiêu bài cái gọi là “dư thừa công suất”.

Trước đó, vào cuối tháng 7, Bộ Thương mại Trung Quốc đã làm rõ lập trường của nước này thông qua văn bản "Lập trường của Trung Quốc về vấn đề cái gọi là dư thừa công suất". Trong đó, Trung Quốc kêu gọi các bên nhìn nhận vấn đề công suất một cách "toàn diện, khách quan và công bằng", đồng thời giải quyết những bất đồng thông qua hợp tác cởi mở và cùng có lợi.