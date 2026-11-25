Sáng 25/11, tên lửa Trường Chinh-2F Y24 mang theo tàu vũ trụ Thần Châu-24 phóng lên trạm vũ trụ Thiên Công của Trung Quốc từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Cửu Tuyền ở tỉnh Cam Túc. Ảnh: Reuters.

Thần Châu-24 đưa phi hành gia Pakistan đầu tiên lên quỹ đạo

Sứ mệnh không gian có người lái mới nhất của Trung Quốc, Thần Châu-24, đã được phóng thành công vào sáng 25/11, đưa ba phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Trong số các thành viên phi hành đoàn có người Pakistan đầu tiên tham gia một sứ mệnh bay vào quỹ đạo.

Đây là dấu hiệu cho thấy chương trình không gian có người lái của Trung Quốc đang ngày càng đa dạng hóa. Trong khoảng một tuần, trạm Thiên Cung sẽ là nơi làm việc của sáu phi hành gia, gồm bốn người đến từ Trung Quốc đại lục, một người từ Hong Kong và một người từ Pakistan.

Theo Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc, tên lửa Trường Chinh-2F mang theo tàu vũ trụ Thần Châu-24 đã rời bệ phóng tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc, vào sáng 25/11.

Dưới ánh bình minh nhuốm màu cam, tên lửa vút lên khỏi bệ phóng cùng tiếng nổ vang dội, cuốn theo những cột khói lớn và bụi sa mạc tung lên bầu trời.

Sau khi đi vào quỹ đạo, tàu Thần Châu-24 sẽ di chuyển đến trạm Thiên Cung và thực hiện thao tác kết nối trong khoảng 3,5 giờ, nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch.

Phi hành đoàn gồm chỉ huy Tang Hongbo, kỹ sư bay Wu Yi và chuyên gia tải trọng Muhammad Zeeshan Ali – phi hành gia Pakistan đầu tiên bay vào quỹ đạo.

“Tôi hy vọng chương tiếp theo của hợp tác không gian Trung Quốc - Pakistan sẽ phát triển từ một phi hành gia, một chuyến bay thành nhiều chuyến bay chung, hướng tới Mặt trăng, sao Hỏa và xa hơn nữa”, Ali phát biểu hôm thứ Ba.

Ali sẽ lưu lại trên trạm Thiên Cung khoảng một tuần, sau đó trở về Trái đất trên tàu Thần Châu-23 cùng Zhang Zhiyuan và Lai Ka-ying – phi hành gia đầu tiên của Hong Kong. Hai người này đã làm việc trên trạm vũ trụ trong sáu tháng qua.

Trong khi đó, Tang và Wu sẽ tiếp tục ở lại Thiên Cung trong sáu tháng, cùng với Zhu Yangzhu – thành viên thứ ba của phi hành đoàn Thần Châu-23. Zhu sẽ trở thành phi hành gia Trung Quốc đầu tiên trải qua trọn một năm trong không gian.

Trung Quốc thử nghiệm khả năng duy trì sự sống trong không gian dài hạn

Theo Zhang Jingbo, người phát ngôn Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc, kinh nghiệm của Zhu sẽ được sử dụng để nghiên cứu cách cơ thể con người thích nghi với thời gian dài sống trong môi trường không trọng lực. Sứ mệnh cũng sẽ kiểm tra các hệ thống hỗ trợ sức khỏe, công việc và sinh hoạt dành cho phi hành gia.

Những dữ liệu thu thập được sẽ góp phần phục vụ các sứ mệnh không gian trong tương lai.

Bắc Kinh đặt mục tiêu đưa ba phi hành gia lên Mặt trăng trước năm 2030, trong đó dự kiến hai người sẽ trực tiếp đặt chân lên bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái đất.

Trong sứ mệnh Thần Châu-24, phi hành đoàn sẽ tiến hành 90 thí nghiệm và thử nghiệm công nghệ thuộc nhiều lĩnh vực, bao gồm khoa học sự sống trong không gian, y học hàng không vũ trụ, vật lý chất lưu trong môi trường vi trọng lực và quá trình đốt cháy.

Đáng chú ý, chương trình còn có bốn dự án hợp tác chung giữa Trung Quốc và Pakistan, tập trung vào công nghệ sinh học và khoa học vật liệu.

Ali sẽ là phi hành gia nước ngoài đầu tiên đặt chân lên trạm Thiên Cung. Trong thời gian lưu trú, ông sẽ thực hiện các thí nghiệm về quá trình quang hợp ở vi khuẩn, cũng như nghiên cứu tác động của bức xạ vũ trụ và môi trường vi trọng lực đối với hạt giống quinoa.

Thông tin này được Cang Huaixing, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Công nghệ và Kỹ thuật Ứng dụng Không gian thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, cho biết.

Phi hành gia người Pakistan Muhammad Zeeshan Ali (trái) và các phi hành gia người Trung Quốc Wu Yi (giữa) và Tang Hongbo tham dự lễ tiễn đưa tại trung tâm phóng trong hôm 25/11. Ảnh: Xinhua.

Phi hành gia Pakistan học tiếng Trung trong 7 tháng để làm việc trên Thiên Cung

Tiếng Trung là ngôn ngữ làm việc chính trên trạm Thiên Cung. Khi được lựa chọn tham gia sứ mệnh, Ali chưa biết ngôn ngữ này. Tuy nhiên, sau bảy tháng huấn luyện, ông cho biết mình đã có thể giao tiếp bằng tiếng Trung với các thành viên phi hành đoàn khác.

Wu Dawei, thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện Phi hành gia Trung Quốc, cho biết nhóm huấn luyện đã biên soạn các bảng thuật ngữ chuyên ngành hàng không vũ trụ và danh sách kiểm tra quy trình, kèm bản ghi âm để giúp Ali luyện tập.

Ali cũng học một số bài hát tiếng Trung nhằm hỗ trợ quá trình làm quen với ngôn ngữ.

“Đối với sứ mệnh luân chuyển ngắn hạn này, anh ấy đã đáp ứng các yêu cầu cơ bản về tiếng Trung. Các phi hành gia của chúng tôi cũng được đào tạo tiếng Anh phù hợp. Khi cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng cả tiếng Trung và tiếng Anh để bảo đảm mọi người hiểu rõ tình trạng của sứ mệnh và có phản ứng thích hợp”, Wu nói thêm.

Ngoài việc chuẩn bị về ngôn ngữ, thực đơn dành cho Ali trên trạm Thiên Cung cũng sẽ được thiết kế riêng theo tiêu chuẩn halal, đồng thời đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và sở thích cá nhân của phi hành gia Pakistan.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc liên tục tìm cách đa dạng hóa chương trình không gian có người lái. Lai Ka-ying, thành viên phi hành đoàn Thần Châu-23, là phi hành gia đầu tiên của Hong Kong. Trong khi đó, một ứng viên đến từ Macau cũng đang trải qua quá trình huấn luyện để chuẩn bị cho các sứ mệnh tương lai.

Theo SCMP, Reuters