Các cụ già tập trung học cách sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo DeepSeek tại một viện dưỡng lão ở Thượng Hải. Ảnh: THX

Trong một thư viện hiện đại nằm giữa những cánh đồng lúa mì ở vùng ngoại ô nông nghiệp Thượng Hải, hàng chục người trẻ tuổi đang tập trung làm việc bên máy tính xách tay. Nhiều người sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), mang đến sức sống mới cho ngôi làng vốn có phần lớn cư dân là người cao tuổi.

Theo hãng tin AFP, chính quyền một số địa phương Trung Quốc đang định hướng lại những khu dân cư thưa thớt thành các trung tâm thu hút nhân tài AI, tạo môi trường làm việc yên tĩnh hơn cho những lao động công nghệ trung niên muốn tìm kiếm một lựa chọn khác ngoài nhịp sống căng thẳng tại các đô thị lớn.

Tháng 4 vừa qua, thị trấn Caojing, nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên yên bình, cách trung tâm Thượng Hải khoảng 60 km về phía Nam, đã gia nhập danh sách những địa phương trên khắp Trung Quốc đưa ra các chính sách hỗ trợ nhằm thu hút những dự án AI quy mô nhỏ. Các doanh nghiệp khởi nghiệp đủ điều kiện chuyển đến đây được sử dụng miễn phí không gian làm việc chung, nhận khoản trợ cấp lên tới 10.000 nhân dân tệ (khoảng 38 triệu đồng) và được bố trí chỗ ở miễn phí trong một tháng.

Sự xuất hiện của những điểm đến công nghệ như vậy gắn với sáng kiến chính sách "AI Plus" của Bắc Kinh, nhằm thúc đẩy việc tích hợp AI vào nhiều lĩnh vực của đời sống và hoạt động kinh tế - xã hội.

"Trí tuệ nhân tạo đang nuốt chửng mọi thứ", Wind Liu, 38 tuổi, người cùng vợ chuyển đến làng Shuiku thuộc thị trấn Caojing cách đây 3 tháng, nhận xét.

Vợ chồng Liu cùng khoảng 30 cư dân khác sinh sống tại một số khu nhà tập thể được cải tạo từ nhà ở cũ, thuộc khu định cư dành cho những người làm việc từ xa. Nơi đây được giới thiệu là cộng đồng dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng AI.

Liu, vốn là giáo viên tiếng Anh, hiện sử dụng công cụ tạo video AI Seedance của Trung Quốc để xây dựng các bài học từ vựng dưới dạng hoạt hình, với sự xuất hiện của các nhân vật trong những chương trình truyền hình Mỹ. Những sản phẩm này sau đó được anh đăng tải lên mạng xã hội.

"Tôi cần phải trực tuyến, cần tìm kiếm khách hàng. Tôi nhất định phải duy trì mối liên hệ với công nghệ", Liu chia sẻ.

Theo Liu, cuộc sống tại ngôi làng cũng giúp anh có cơ hội thoát khỏi mô hình làm việc "996" vốn phổ biến tại các đô thị lớn của Trung Quốc, trong đó người lao động làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày mỗi tuần.

"Hầu hết những người tôi gặp ở đây đều mong muốn có nhiều tự do hơn, có thêm không gian và thời gian cho bản thân", anh nói.

Vào một ngày thứ Hai, 5 người đàn ông ở độ tuổi khoảng 30 bắt đầu buổi sáng bằng 30 phút tập Thái Cực Quyền dưới cơn mưa phùn nhẹ trước khi trở về làm việc.

Baicao Li, 34 tuổi, người phụ trách dự án phát triển cộng đồng, cho biết những người chuyển đến đây phần lớn đã trưởng thành và có kinh nghiệm làm việc.

Cô làm việc cho một công ty có trụ sở tại Bắc Kinh. Năm 2024, doanh nghiệp này hợp tác với chính quyền địa phương triển khai dự án xây dựng khu dân cư dành cho những người làm việc từ xa tại ngôi làng.

Theo Li, những người lựa chọn cuộc sống ở đây mong muốn giảm bớt áp lực và có thêm thời gian tập trung vào công việc.

"Họ hy vọng có thể duy trì mức độ tập trung cao hơn trong thời đại bùng nổ thông tin", cô nói.

Không phải là "nằm thẳng"

Xu hướng tìm kiếm cuộc sống ít áp lực, thường được gọi là "nằm yên" tại Trung Quốc, đang đặt ra những câu hỏi về quan niệm làm việc và phát triển kinh tế trong xã hội nước này.

Tháng 4 vừa qua, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc từng liên hệ hiện tượng này với các "thế lực chống Trung Quốc". Tuy nhiên, chính quyền một số địa phương lại đang quảng bá những thị trấn yên tĩnh của mình như các trung tâm đổi mới sáng tạo, thay vì những nơi để người lao động rời xa hoạt động kinh tế.

Zilan Qian, nhà nghiên cứu về phát triển AI của Trung Quốc tại viện nghiên cứu GovAI, cho rằng một trong những kỳ vọng của mô hình này là những người chuyển đến có thể thành lập các công ty khởi nghiệp hoặc doanh nghiệp riêng, qua đó tạo động lực cho kinh tế địa phương.

Theo bà, những người tìm đến các trung tâm công nghệ ở nông thôn không phải là những người muốn từ bỏ công việc. Họ chủ yếu phản đối mô hình làm việc "996" và môi trường lao động truyền thống có nhịp độ quá nhanh, cạnh tranh gay gắt.

Liu dự đoán công nghệ này có thể thay thế tới 90% việc làm vào năm 2030. Anh cho biết các công cụ AI hiện nay đã có thể đảm nhiệm nhiều công đoạn như viết kịch bản, ghi âm và biên tập video, vốn trước đây cần đến sự tham gia của nhiều người.

Tuy nhiên, Liu không tỏ ra quá lo ngại trước sự thay đổi này. Anh cho rằng người Trung Quốc có khả năng và sẵn sàng tiếp nhận những công nghệ mới.

Sự xuất hiện của những người lao động công nghệ cũng bắt đầu tạo ra những thay đổi đối với đời sống địa phương. Một phụ nữ lớn tuổi, sống tại ngôi làng gần đó, cho biết lượng người đến khu vực này đang tăng lên.

"Bây giờ ở đây có nhiều người hơn. Trước kia ít hơn, nhưng sau này sẽ ngày càng đông", bà nói khi đang nhổ cỏ bên ngoài thư viện.

Dù vậy, sự kết nối giữa những cư dân mới và cộng đồng người cao tuổi tại địa phương vẫn còn hạn chế. Ở phía đối diện khu nhà dành cho những người làm việc từ xa, một phụ nữ ngoài 80 tuổi đang phân loại đậu khô cho biết những người hàng xóm trẻ tuổi khá lịch sự, nhưng cư dân tại đây thường xuyên thay đổi.

Bà cho biết cộng đồng mới có tổ chức một số hoạt động dành cho người cao tuổi trong làng, song bà chỉ tham gia vài sự kiện vào thời gian đầu khi những người trẻ mới chuyển đến.

Câu chuyện tại Caojing cho thấy việc thu hút nhân lực công nghệ về những khu vực ngoài đô thị lớn có thể mở ra hướng tiếp cận mới trong phát triển kinh tế địa phương, đồng thời tạo thêm không gian cho các hoạt động đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, để mô hình này mang lại hiệu quả lâu dài, việc thu hút người lao động cần đi cùng khả năng hình thành doanh nghiệp, tạo ra sản phẩm công nghệ và tăng cường kết nối với cộng đồng sở tại.

Đối với Việt Nam, kinh nghiệm này gợi mở một hướng tiếp cận đáng chú ý trong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Bên cạnh việc tập trung nguồn lực tại các trung tâm công nghệ lớn, cần quan tâm mở rộng không gian phát triển đổi mới sáng tạo tại các địa phương, gắn thu hút nhân lực chất lượng cao với nhu cầu thực tiễn và tiềm năng kinh tế từng vùng. Quan trọng hơn, việc ứng dụng AI cần hướng tới hình thành các sản phẩm, dịch vụ có giá trị thực tế, tạo động lực phát triển kinh tế và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.