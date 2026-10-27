Trung Quốc đưa kim cương nhân tạo vào chuỗi sản xuất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra mối đe dọa “chưa từng có tiền lệ” khi các nhóm tội phạm mạng sử dụng công nghệ này để tấn công hệ thống máy tính. Ảnh minh họa: RT

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trong báo cáo đánh giá thường niên về mối đe dọa không gian mạng công bố ngày 27/10, ASD cho biết bản chất và tốc độ của các cuộc tấn công đã thay đổi mạnh mẽ kể từ khi các mô hình AI "tiên phong" (frontier AI) xuất hiện. Những mô hình tiên tiến như Mythos của Anthropic không chỉ giải quyết các vấn đề phức tạp mà còn bị lợi dụng để quét lỗ hổng phần mềm. Bằng chứng là, tuần trước, công nghệ này đã phát hiện một lỗ hổng trong ngôn ngữ lập trình PHP, buộc hàng loạt trang web – bao gồm cả Cơ quan Thống kê Australia (ABS) – phải tạm ngừng hoạt động để vá lỗi. ASD nhận định các mô hình AI phát triển nhanh chóng có thể mang lại lợi ích to lớn nếu được sử dụng đúng mục đích. Tuy nhiên, ASD cho biết trong những tháng gần đây, các đối tượng xấu đã lợi dụng AI để thực hiện các cuộc tấn công mạng với quy mô lớn chưa từng có tiền lệ.

Số liệu của ASD cho thấy trong tài khóa 2025-2026, cơ quan này đã phát đi hơn 4.400 cảnh báo về hoạt động mạng độc hại nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công, tăng 80% so với năm trước. ASD đã trực tiếp xử lý hơn 1.500 sự cố, nhận hơn 82.000 báo cáo tội phạm mạng (trung bình cứ 6 phút có một vụ), chặn 564 triệu tên miền độc hại và ứng phó với 139 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware). Chi phí khắc phục hậu quả đối với các doanh nghiệp tiếp tục leo thang, tăng 16% lên mức trung bình 93.500 AUD (khoảng 65.650 USD)/vụ; riêng với doanh nghiệp quy mô vừa, con số này tăng tới 45%, chạm mức 141.300 AUD/vụ.

Mối lo ngại lớn nhất hiện nay đang hướng về hệ thống tài chính, nơi các quỹ đầu tư hưu trí của Australia quản lý hơn 4.500 tỷ AUD tài sản trên 25 triệu tài khoản. Ông David Bradbury, Phó Chủ tịch Cơ quan Quản lý Thận trọng Australia (APRA), cảnh báo các cuộc tấn công mạng có nguy cơ "vét sạch" tài khoản của người dân nếu hệ thống phòng thủ thất bại.

Tổng giám đốc ASD Abigail Bradshaw nhận định các tác nhân độc hại đang lợi dụng AI để tấn công với tốc độ, quy mô và độ chính xác chưa từng có. Bà kêu gọi các tổ chức khẩn trương loại bỏ các hệ thống phần mềm và phần cứng cũ (legacy) đã lỗi thời, đồng thời ưu tiên bảo mật hệ thống hơn là duy trì tính sẵn sàng hoạt động, kể cả việc phải tạm ngưng dịch vụ trực tuyến để gia cố phòng thủ.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cũng lên tiếng ủng hộ lời kêu gọi của ASD. Dù Australia (với tư cách là thành viên liên minh tình báo "Ngũ Nhãn") vẫn đang duy trì quyền tiếp cận các hệ thống AI phòng thủ mạnh mẽ, nhưng Bộ trưởng Marles nhấn mạnh các doanh nghiệp trong nước buộc phải tự nâng cấp hàng rào bảo mật để thích ứng với bối cảnh các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đang ngày càng lạm dụng AI để trục lợi.