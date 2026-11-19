Trung Quốc sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong phân loại, thu gom và tái chế rác thải, đồng thời mở rộng dịch vụ thu gom tận nhà, giúp người dân chủ động đăng ký lịch hẹn và lựa chọn phương thức xử lý phù hợp. Đây là nội dung được đại diện Bộ Nhà ở và Phát triển đô thị - nông thôn Trung Quốc công bố tại cuộc họp báo do Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện tổ chức ngày 17/11.

Quang cảnh một công viên ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, Trung Quốc sẽ khuyến khích người dân phân loại, bỏ rác đúng quy định thông qua các chính sách hỗ trợ kinh phí, tích điểm đổi quà. Các địa phương được khuyến khích kết hợp hình thức đặt lịch thu gom trực tuyến với dịch vụ thu gom trực tiếp, tạo điều kiện để người dân lựa chọn thời gian, địa điểm và phương thức giao nộp rác thuận tiện.

Bên cạnh đó, căn cứ điều kiện thực tế, các địa phương của Trung Quốc sẽ triển khai đồng bộ nhiều hình thức thu gom, tái chế rác thải như kết hợp điểm thu gom cố định với điểm thu gom lưu động; kết hợp dịch vụ thu gom có nhân viên hỗ trợ với việc sử dụng thiết bị thông minh. Mạng lưới các điểm tiếp nhận rác tái chế cũng sẽ được bố trí hợp lý hơn nhằm nâng cao hiệu quả phân loại, thu gom và tái chế rác thải.

Ông Dương Hoành Nghị (Yang Hongyi), người phụ trách Cục Xây dựng đô thị thuộc Bộ Nhà ở và Phát triển đô thị - nông thôn Trung Quốc, cho biết mức sống ngày càng cao, nhu cầu cải tạo nhà ở, thay thế đồ nội thất, đổi mới thiết bị gia dụng của người dân đô thị ngày càng tăng và khiến lượng rác thải cồng kềnh ngày càng nhiều. Bộ này đang hướng dẫn các địa phương từng bước hoàn thiện hệ thống thu gom rác thải, trong đó chú trọng việc xử lý rác thải cồng kềnh, khó vận chuyển.

Mới đây, “Ý kiến về thúc đẩy sâu rộng xây dựng hệ thống thu hồi tài nguyên tái chế, thúc đẩy ngành thu hồi phát triển chất lượng cao” do Trung Quốc ban hành hôm 11/11 cũng đề ra nhiều giải pháp đổi mới hoạt động xử lý rác. Theo đó, người dân có thể đăng ký nhu cầu thu gom qua nền tảng trực tuyến hoặc ứng dụng trên điện thoại, doanh nghiệp sẽ cử nhân viên đến tận nhà theo lịch hẹn và mức giá thỏa thuận. Trung Quốc cũng khuyến khích lắp đặt thùng thu gom thông minh tại khu dân cư, phát triển xe chuyên dụng thu mua, vận chuyển rác tái chế và mở rộng dịch vụ thu gom đồ nội thất cũ, cồng kềnh ngay tại nhà. Đồng thời, nước này thúc đẩy xây dựng các nền tảng số, giúp người dân dễ dàng tra cứu điểm thu gom, đăng ký giao nộp rác và kết nối với các đơn vị thu hồi, tái chế.