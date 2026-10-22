Trung Quốc đưa công nghệ nước thành mặt hàng xuất khẩu chiến lược

Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử xả nước để hạ mực nước hồ chứa sau mưa lớn và lũ lụt tại Trung Quốc. (Nguồn: China Daily)

Theo số liệu của Cơ sở dữ liệu thống kê thương mại quốc tế của Liên hợp quốc (UN Comtrade), kim ngạch xuất khẩu máy móc lọc và tinh lọc nước của Trung Quốc vượt 2 tỷ USD trong năm 2025, tăng 25% so với năm 2020.

Các doanh nghiệp Trung Quốc cung cấp màng khử mặn, thiết bị lọc và dịch vụ kỹ thuật cho nhiều thị trường, trong đó có Ai Cập, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Tham vọng xuất khẩu công nghệ nước của Trung Quốc xuất phát từ cả nhu cầu mở rộng thị trường và áp lực bảo đảm nguồn cung trong nước.

Biến đổi khí hậu, sự suy giảm nguồn nước tự nhiên tại cao nguyên Tây Tạng và tình trạng khai thác nước ngầm quá mức đang làm gia tăng nguy cơ thiếu nước tại nước này.

Trước những sức ép đó, Trung Quốc coi an ninh nguồn nước là ưu tiên chiến lược, đồng thời đầu tư phát triển công nghệ khử mặn và tái sử dụng nước.

Theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, nước này vận hành 167 dự án khử mặn nước biển vào cuối năm 2025, với tổng công suất hơn 3 triệu tấn mỗi ngày.

Giới chuyên gia nhận định, năng lực sản xuất quy mô lớn và chi phí cạnh tranh có thể giúp Trung Quốc gia tăng thị phần quốc tế.

Nhờ đó, công nghệ khử mặn có tiềm năng trở thành một mặt hàng xuất khẩu đáng chú ý tiếp theo của nước này, sau điện gió và điện mặt trời.

(theo Kyodo News)